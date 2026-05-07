Financijski gigant Morgan Stanley ulazi u trgovanje kriptovalutama

Morgan Stanley uskoro donosi trgovanje bitcoinom, ethereumom i solanom klijentima svoje platforme E*Trade

Jedna od najvećih svjetskih tvrtki za upravljanje imovinom, Morgan Stanley, spremna je uvesti trgovanje kriptovalutama na svojoj platformi E*Trade, koju je prije šest godina preuzela za 13 milijardi dolara. Cilj je konkurirati nižim troškovima.

Banka planira naplaćivati ​​50 baznih bodova po transakciji na temelju vrijednosti u dolarima, jer se pozicionira ispod konkurencije poput Coinbasea i Robinhooda. Stopa je također ispod 75 baznih bodova koje naplaćuje Charles Schwab, koji je ranije u travnju pokrenuo spot trgovanje bitcoinom i ethereumom.

Najnovija usluga Morgan Stanleyja trenutno je u pilot fazi i očekuje se da će biti dostupna svim 8,6 milijuna E*Trade klijenata kasnije ove godine, prema najnovijem izvješću Bloomberga. Prilikom pokretanja, klijenti će moći trgovati bitcoinom, ethereumom i solanom. Bankarski div je prethodno angažirao Zerohash, pružatelja infrastrukture za digitalnu imovinu, za ovu inicijativu još u rujnu 2025.

Najnoviji razvoj događaja dolazi gotovo mjesec dana nakon što je dugo očekivani spot bitcoin ETF tvrtke Morgan Stanley, pod oznakom MSBT, pokrenut na NYSE Arca. Fond je debitirao s naknadom od 0,14 posto, nižom od konkurentskih proizvoda. Podaci koje je prikupio SoSoValue otkrili su da je kumulativni neto priljev MSBT-a od 5. svibnja iznosio preko 181 milijun dolara.

Rezervni fond za stablecoine

Nedavno je Morgan Stanley u New Yorku pokrenuo portfelj rezervi stablecoina (MSNXX) kako bi ciljao izdavatelje koji traže usklađena rješenja za rezerve. Fond je dio njihovog trusta Institutional Liquidity Funds Trust i strukturiran je kao državni fond tržišta novca u skladu sa standardima rezervi koje je postavio Zakon GENIUS.

Osmišljen je kako bi pomogao izdavateljima u upravljanju imovinom koja podupire njihove tokene, a istovremeno održava likvidnost i stabilnost kapitala. Glavni cilj portfelja je održati neto vrijednost imovine i ostvariti prihod ulaganjem isključivo u gotovinu, američke trezorske zapise, mjenice i ugovore o ponovnoj kupnji preko noći.

Suvoditelj odjela za globalnu likvidnost Fred McMullen rekao je da ponuda odgovara na rastuću potražnju kako se izdavanje stablecoina širi. U međuvremenu, Amy Oldenburg dodala je da inicijativa podržava napore za modernizaciju financijske infrastrukture i poboljšanje institucionalnog pristupa tržištima digitalne imovine.