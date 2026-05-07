XEnergy i HGK

Nova cijena priključka na mrežu mijenja pravila za OIE projekte

7. svibnja 2026.
Minea Skok, Lahorko Wagmann, Igor Šumonja, Krešimir Ugarković), Aljoša Pleić, Mario Klarić, Goran Majstrović

Minea Skok, Lahorko Wagmann, Igor Šumonja, Krešimir Ugarković), Aljoša Pleić, Mario Klarić, Goran Majstrović

foto
Lider
Lider

Hrvatska uvodi red u energetski sustav. Investitori pozdravljaju predvidivost, ali traže od države bržu gradnju mreže zbog rizika gubitaka

Nakon poludesetljetnog regulatornog zastoja, donošenje odluke o visini jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu označilo je početak nove faze za hrvatski energetski sektor. Tim povodom udruga XEnergy i Hrvatska gospodarska komora okupile su ključne aktere, od regulatora i operatora sustava do najvećih investitora, kako bi na okruglom stolu analizirali efekte novog okvira koji bi trebao ubrzati integraciju obnovljivih izvora energije (OIE) i sustava za pohranu (BESS). 

Nakon obraćanja Nele Vlahinić, predsjednice XEnergyja, Marije Šćulac, potpredsjednice HGK-a i  predsjednika Upravnog vijeća HERA-e Nikole Vištice, Zlatko Zmijarević, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća HERA-e održao je uvodnu prezentaciju metodologije. nakon čega su o spremnosti sustava za daljnji rast raspravljali predstavnici HOPS-a, HEP-ODS-a, Energetskog instituta Hrvoje Požar te čelnici tvrtki ACCIONA i Professio Energia. 

U panelu su sudjelovali Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju HERA-e, predstavnici mrežnih operatora HOPS-a. Igor Šumonja i HEP-ODS-a, Krešimir Ugarković), čelni ljudi investitora u projekte obnovljivih izvora energije, Aljoša Pleić (ACCIONA) i Mario Klarić (Professio Energia) te Goran Majstrović, pomoćnik ravnatelja i voditelj Odjela za prijenos i distribuciju energije Energetskog instituta Hrvoje Požar (EIHP). Diskusiju je moderirala predsjednica Savjetodavnog odbora XEnergyja Minea Skok.

Glavni zaključak regulatora i operatora usmjeren je na rješavanje mita o troškovima stvaranja tehničkih uvjeta u mreži (STUM). HERA odbacuje tezu da investitori plaćaju naknadu, a zauzvrat ne dobivaju ništa. Trenutačna pravila omogućuju priključenje elektrana i prije nego što su svi mrežni zahvati dovršeni, ali uz privremena operativna ograničenja priključne snage. Takav model, koji je već praksa u drugim članicama Europske unije, odabran je kako bi se izbjegla potpuna odgoda priključenja do trenutka finalizacije svih investicija u mrežu. Uvjeti pod kojima se koristi ograničena snaga definirani su Pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu, uz suglasnost Ministarstva gospodarstva i odobrenje HERA-e.

S druge strane, investitori pozdravljaju fiksnu naknadu kao alat za predvidivost troškova, no upozoravaju na preostali rizik: neizvjesnost prihoda. Operativna ograničenja u proizvodnji energije izravno utječu na financijsku održivost projekata. Zbog toga investitori inzistiraju da naplaćena cijena mora rezultirati jasnom obvezom operatora da u najkraćem roku, idealno paralelno s gradnjom elektrane, realizira i potrebne mrežne zahvate i svede ograničenja na nulu.

U raspravi je naglašeno da se razvoj mreže više ne smije oslanjati isključivo na fizičku izgradnju vodova, već na implementaciju skladišta energije i usluga fleksibilnosti. Takav pristup smanjio bi potrebu za redispečiranjem energije i ograničavanjem proizvodnje iz OIE. Sudionici su se složili da će novi uvjeti djelovati kao filtar za tržište. Visoka jedinična naknada i inkorporiranje rizika u poslovne planove značit će da u postupcima priključenja ostaju samo ozbiljni i održivi projekti, čime bi se trebao riješiti problem zagušenja administrativnog sustava spekulativnim zahtjevima.

Donošenjem ove odluke i odobravanjem HOPS-ovog Desetogodišnjeg plana razvoja mreže 2025. – 2034., regulatorni okvir je postavljen. Sada je na mrežnim operatorima da uhvate 'momentum' i investicijskim ciklusom prate ambicije privatnog sektora.

#Energetski Sektor#Elektroenergetska Mreža#Obnovljivi Izvori Energije#Hera#Zlatko Zmijarević#Xenergy
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right