Nova cijena priključka na mrežu mijenja pravila za OIE projekte

Hrvatska uvodi red u energetski sustav. Investitori pozdravljaju predvidivost, ali traže od države bržu gradnju mreže zbog rizika gubitaka

Nakon poludesetljetnog regulatornog zastoja, donošenje odluke o visini jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu označilo je početak nove faze za hrvatski energetski sektor. Tim povodom udruga XEnergy i Hrvatska gospodarska komora okupile su ključne aktere, od regulatora i operatora sustava do najvećih investitora, kako bi na okruglom stolu analizirali efekte novog okvira koji bi trebao ubrzati integraciju obnovljivih izvora energije (OIE) i sustava za pohranu (BESS).

Nakon obraćanja Nele Vlahinić, predsjednice XEnergyja, Marije Šćulac, potpredsjednice HGK-a i predsjednika Upravnog vijeća HERA-e Nikole Vištice, Zlatko Zmijarević, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća HERA-e održao je uvodnu prezentaciju metodologije. nakon čega su o spremnosti sustava za daljnji rast raspravljali predstavnici HOPS-a, HEP-ODS-a, Energetskog instituta Hrvoje Požar te čelnici tvrtki ACCIONA i Professio Energia.

U panelu su sudjelovali Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju HERA-e, predstavnici mrežnih operatora HOPS-a. Igor Šumonja i HEP-ODS-a, Krešimir Ugarković), čelni ljudi investitora u projekte obnovljivih izvora energije, Aljoša Pleić (ACCIONA) i Mario Klarić (Professio Energia) te Goran Majstrović, pomoćnik ravnatelja i voditelj Odjela za prijenos i distribuciju energije Energetskog instituta Hrvoje Požar (EIHP). Diskusiju je moderirala predsjednica Savjetodavnog odbora XEnergyja Minea Skok.

Glavni zaključak regulatora i operatora usmjeren je na rješavanje mita o troškovima stvaranja tehničkih uvjeta u mreži (STUM). HERA odbacuje tezu da investitori plaćaju naknadu, a zauzvrat ne dobivaju ništa. Trenutačna pravila omogućuju priključenje elektrana i prije nego što su svi mrežni zahvati dovršeni, ali uz privremena operativna ograničenja priključne snage. Takav model, koji je već praksa u drugim članicama Europske unije, odabran je kako bi se izbjegla potpuna odgoda priključenja do trenutka finalizacije svih investicija u mrežu. Uvjeti pod kojima se koristi ograničena snaga definirani su Pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu, uz suglasnost Ministarstva gospodarstva i odobrenje HERA-e.

S druge strane, investitori pozdravljaju fiksnu naknadu kao alat za predvidivost troškova, no upozoravaju na preostali rizik: neizvjesnost prihoda. Operativna ograničenja u proizvodnji energije izravno utječu na financijsku održivost projekata. Zbog toga investitori inzistiraju da naplaćena cijena mora rezultirati jasnom obvezom operatora da u najkraćem roku, idealno paralelno s gradnjom elektrane, realizira i potrebne mrežne zahvate i svede ograničenja na nulu.

U raspravi je naglašeno da se razvoj mreže više ne smije oslanjati isključivo na fizičku izgradnju vodova, već na implementaciju skladišta energije i usluga fleksibilnosti. Takav pristup smanjio bi potrebu za redispečiranjem energije i ograničavanjem proizvodnje iz OIE. Sudionici su se složili da će novi uvjeti djelovati kao filtar za tržište. Visoka jedinična naknada i inkorporiranje rizika u poslovne planove značit će da u postupcima priključenja ostaju samo ozbiljni i održivi projekti, čime bi se trebao riješiti problem zagušenja administrativnog sustava spekulativnim zahtjevima.

Donošenjem ove odluke i odobravanjem HOPS-ovog Desetogodišnjeg plana razvoja mreže 2025. – 2034., regulatorni okvir je postavljen. Sada je na mrežnim operatorima da uhvate 'momentum' i investicijskim ciklusom prate ambicije privatnog sektora.