Na popisu najvećih NPOO korisnika samo sedam privatnih tvrtki

Među sto najvećih korisnika dominiraju javna infrastruktura, energetika i obnova, dok su privatnici povukli tek 5,2 posto iznosa s liste

Lista stotinu najvećih korisnika sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti još jednom pokazuje da se hrvatski NPOO, barem kada je riječ o najvećim iznosima, u velikoj mjeri pretvorio u instrument financiranja države, javnih sustava i velikih infrastrukturnih projekata. Na službenoj stranici eNPOO-a objavljena je nova lista sto najvećih korisnika, na kojoj se vidi da se pri vrhu nalaze energetske kompanije, ministarstva, bolnice, vodno-komunalna društva, županije, gradovi i ustanove.

Prvih stotinu korisnika ukupno je, prema objavljenim podacima, dobilo 2,87 milijardi eura, dok je prvih deset dobilo 1,27 milijardi eura, odnosno oko 44 posto ukupnog iznosa s te liste.