Tvrtke i karijere
Z. Marić iz Kabe u Erste banku, Miličević otišao iz Podravkinih tvrtki
24. veljače 2026.
foto Boris Ščitar
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Zdravko Marić više nije u NO-u KARLOVAČKE BANKE. Kako je objavljeno na stranicama Zagrebačke burze, bivši ministar prelazi u NO ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKE.
- Erste&Steiermarkische Bank d.d. objavljuje da je ishođena prethodna suglasnost Europske središnje banke na imenovanje Zdravka Marića nezavisnim članom Nadzornog odbora – navodi se u priopćenju.
