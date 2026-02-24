Tvrtke i karijere

Z. Marić iz Kabe u Erste banku, Miličević otišao iz Podravkinih tvrtki

24. veljače 2026.
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Zdravko Marić više nije u NO-u KARLOVAČKE BANKE. Kako je objavljeno na stranicama Zagrebačke burze, bivši ministar prelazi u NO ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKE.

- Erste&Steiermarkische Bank d.d. objavljuje da je ishođena prethodna suglasnost Europske središnje banke na imenovanje Zdravka Marića nezavisnim članom Nadzornog odbora – navodi se u priopćenju.

