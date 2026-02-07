Zašto bismo tvrtku zvali obiteljskom ako pripada osnivaču?

Neke su tvrtke generacijskom tranzicijom postale obiteljske, dok su druge još na putu od „moje” do „naše”. Dotad su to osnivačeve kompanije

Piše: Boris Vukić, Adizes CEE

U jednom je dijelu netočna europska definicija obiteljskih kompanija. Nije riječ o mnogo riječi, ali izaziva mnogo zabluda, zabuna, pa i zloporaba. Definicija kaže da su 'obiteljske kompanije one u kojima većinu prava odlučivanja ima osnivač ili osoba koja je kupila poduzeće ili članovi njihove najuže obitelji (supruzi, roditelji, djeca ili unučad), barem jedan član obitelji sudjeluje u upravljanju poduzećem, a u slučaju dioničarskog društva obiteljskom kompanijom možemo smatrati onu u kojoj osnivač ili osoba koja je kupila poduzeće ili članovi njihove najuže obitelji posjeduju najmanje 25 posto prava odlučivanja'.

Mislim da je netočna u uvodnom dijelu. Kako može biti obiteljska kada je osnivač i dalje jedini vlasnik/direktor/predsjednik uprave? Zašto bismo je zvali 'obiteljska' kad je i dalje osnivačeva? U formalnom smislu ta definicija nije točna. U svim službenim dokumentima osnivač se vodi kao vlasnik, a ne obitelj, i on/ona vodi se kao odgovorna osoba za njezino poslovanje, a ne obitelj.

Zatim, nije samo formalnopravno 'u knjigama' njegova, već je u njegovim rukama i njezina sudbina. I možda nikad obiteljska postati neće. Možda će se on na kraju odlučiti za neki drugi scenarij, na primjer prodaju, i ona će postati dio neke druge kompanije ili vlasništvo neke druge fizičke osobe.