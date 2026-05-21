TVZ Career Day, jedan od najvećih studentskih karijernih događaja u Hrvatskoj

Četvrto izdanje održat će se u srijedu, 27. svibnja 2026., od 10 do 18 sati u Mozaik Event Centru (Slavonska avenija 6/2,). Događaj je otvoren za sve studente, a ulaz je besplatan uz prethodnu prijavu na linku.

Od prvog izdanja 2023. godine više od 3500 studenata upravo je na TVZ Career Dayu pronašlo praksu, studentski posao ili ključan karijerni kontakt.

Na jednom mjestu okupit će se više od 60 poslodavaca iz energetike, IT-a, telekomunikacija, građevine, strojarstva, bankarstva, automotivea i drugih ključnih industrija, među kojima su ABA, TBS Tech, Infobip, Hrvatski Telekom, INA, ABB, Tekton, Vertiv, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, OiV, Ericsson Nikola Tesla, Janaf, DOMUSplus, Comsysto Reply, KNAPP, SDMS, Končar, dSpace, Amelicor Engineering/CQV Systems, Strabag, PBZ, Montelektro, Eccos, ZABA, POINT, Pro Integris, HEP, FINA, SICK MOBILISIS, Span, H&MV Engineering, Xylon, All eyes on screens, Tehmont, Porsche Digital Croatia, Pontis Technology, Libusoft Cicom, RBA, Intis, HOPS, APIS IT, Yazaki, Siemens, Pedom Asfalti, Colas Hrvatska, Kamgrad, LTH Castings, Knez Ljubo, HPB, Schneider Electric, Legrand, CroTeh, Treblle, HIlti, PERI - oplate i skele, SARON SOLUTIONS, ING-GRAD, NGH

Posjetitelje očekuje direktan kontakt s poslodavcima, predstavljanje otvorenih pozicija i programa prakse te razgovor s ljudima koji odlučuju o zapošljavanju. U sklopu događaja održavaju se i Career Talks predavanja na kojima stručnjaci i voditelji iz partnerskih tvrtki dijele svoje karijerne priče i praktične savjete za ulazak na tržište rada. Studentima je na raspolaganju i CV kutak za izradu profesionalnog portreta za LinkedIn ili životopis, dok će se u neformalnom dijelu događaja moći okušati u sim-racing zoni, sudjelovati u tomboli s vrijednim nagradama i isprobati novi merch.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici događaja careerday.tvz.hr