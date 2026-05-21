HAC nakon 13 godina 'budi' Dusinu: Tko će preuzeti stratešku točku na A1

Dok se na dionici Vrgorac-Ploče traže investitori za benzinsku i restoran, HAC priprema nove ugovore za Pešćenicu, Črnec i Dobru

Hrvatske autoceste (HAC) raspisale su javno nadmetanje za izgradnju i upravljanje pratećim uslužnim objektima na odmorištu Dusina, smještenom na autocesti A1 na dionici Vrgorac – Ploče. Natječaj je otvoren do 7. srpnja 2026. godine, ugovorno razdoblje iznosi 20 godina, a predmet su dva odvojena sadržaja, benzinska postaja i samostalni restoran.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu se natjecati za jedan ili oba sadržaja. Benzinska postaja s trgovinom i caffe barom planira se na površini od 7.685 m², uz početnu mjesečnu naknadu od 5.141,25 eura bez PDV-a. Samostalni restoran predviđen je na 1.982 m², s početnom naknadom od 1.885,25 eura mjesečno. Odabrani ponuditelji imat će 18 mjeseci od sklapanja ugovora za dovršetak gradnje i puštanje objekata u rad.

Odmorište Dusina strateški je pozicionirano, dostupno je iz oba smjera vožnje na jednom od ključnih tranzitnih pravaca prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s osobito visokim prometnim opterećenjem u ljetnoj sezoni.

Trinaest godina bez uslužnog objekta

Iako je dionica Vrgorac – Ploče puštena u promet u prosincu 2013. godine, činjenica da HAC tek sada traži korisnika za Dusinu znači da je taj visokofrekventni koridor više od trinaest godina funkcionirao bez adekvatnog uslužnog sadržaja na svom krajnjem južnom segmentu, što otvara ozbiljna pitanja o dinamici upravljanja državnom infrastrukturnom imovinom.

Uzme li se u obzir uobičajeni rok za evaluaciju ponuda, moguće žalbe i sklapanje ugovora, realno je očekivati da će radovi početi potkraj 2026. ili početkom 2027. godine. Odmorište Dusina u punom pogonu putnike bi tako moglo dočekati tek u prvoj polovici 2028.

HAC intenzivira natječajnu aktivnost duž cijele mreže

Natječaj za Dusinu dio je šireg vala modernizacije pratećih sadržaja koji HAC provodi na autocestama u svojoj nadležnosti.

U studenom 2025. raspisano je javno nadmetanje za odmorišta Dobra istok i Dobra zapad na A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, gdje je dosadašnji korisnik, Tifon, nakon 25 godina zakupnog odnosa najavio odlazak s lokacije na kojoj se nalazi popularni restoranski koncept Marché. Početne mjesečne naknade postavljene su na 18.123 eura za Dobra istok, odnosno 17.751 euro za Dobra zapad. Krajnji rok za početak rada novih ili rekonstruiranih objekata je 1. svibnja 2028.

Za razliku od natječaja za Dusinu, koji propisuje fiksnu početnu cijenu, na lokacijama Dobra pobjednik se određuje isključivo prema najvišoj ponuđenoj ukupnoj mjesečnoj naknadi, a u slučaju jednakih ponuda prednost ide onoj s većom vrijednošću planiranih ulaganja, dok sam iznos ulaganja HAC ne propisuje unaprijed.

Tifon je pravo korištenja lokacija Dobra dobio još 2003. godine, na natječaju raspisanom uoči dovršetka autoceste Zagreb – Split, nadmašivši tada INA-u, OMV i Petrol.

Paralelno s tim procesima, HAC priprema i objavu natječaja za odmorište Pešćenica na autocesti A11, a u tijeku je i projekt revitalizacije odmorišta na A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, uključujući natječaj za odmorište Črnec.

Inače, prihodi od gospodarenja cestovnim zemljištem u 2024. godini iznosili su 18,2 milijuna eura, što čini 3,4 posto ukupnih prihoda HAC-a od 535,6 milijuna eura, udio koji uprava kompanije očito namjerava povećati sustavnom komercijalizacijom dosad neiskorištenih lokacija.