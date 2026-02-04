Otvorene prijave za četvrto izdanje izbora za inženjerku godine

U izboru se ne vrednuju samo profesionalna postignuća, već i potencijal za uzor te doprinos tehnologiji, inovacijama i društvu

Otvorene su prijave za četvrto izdanje izbora 'Inženjerka godine', inicijative koja javnosti predstavlja uspješne inženjerke iz tvrtki diljem Hrvatske i potiče mlade djevojke na karijeru u inženjerstvu. Projekt istodobno jača povezanost gospodarstva i obrazovnog sustava te doprinosi vidljivosti žena u STEM području. Prijave za Inženjerku godine 2026. otvorene su do 4. ožujka.

U protekle tri godine pristiglo je gotovo 200 prijava inženjerki iz raznih sektora, od IT industrije i građevinske do prehrambene i kemijske industrije, naglašeno je na današnjem otvaranju natječaja održanom u suradnji s tvrtkom Infobip, čija je zaposlenica Anja Hula Inženjerka godine 2025. Na događanju su se okupile predstavnice finalistica dosadašnjih izdanja izbora te predstavnici partnerskih tvrtki i institucija.

– Tehnologija se mijenja brže nego ikad, a umjetna inteligencija postaje ključni pokretač inovacija u svim sektorima. U tom kontekstu, Infobip razvoj AI-ja shvaća kao strateški prioritet te ćemo nastaviti stvarati rješenja koja ne samo da unapređuju poslovanje, već i oblikuju društvo u kojem živimo. Važno je da u tome potičemo i nove generacije, a posebno djevojke. Vidjeti žene koje vode projekte, razvijaju tehnologije i donose odluke daje mladima priliku da sanjaju i vjeruju u vlastite mogućnosti. Inovacije nisu rezervirane za odabrane – one su za znatiželjne, hrabre i one željne znanja – izjavila je Hula.

Uz Anju Hula, projekt su podržale i Lada Kovjanić, Inženjerka godine 2024., softverska inženjerka i vlasnica tvrtke Axolit Solutions, te Snježana Miliša, Inženjerka godine 2023., koja je sudjelovala u razvoju najbržeg električnog automobila na svijetu Nevera, a danas kroz vlastitu tvrtku Merlin Hat potiče razvoj tehnoloških start-upova.

– Ovaj projekt izvrsna je prilika za povezivanje, no važno je zapamtiti da mladima treba pustiti da sami odaberu svoj put. Tehnologiju je nužno istinski voljeti i osjećati iskren interes za nju kako bi se u tom svijetu ostvarila uspješna karijera – poručila je Kovjanić.

– Za rješavanje kompleksnih problema ključni su mješoviti timovi koji donose različite perspektive, ali i kultura iskrenosti u kojoj se jasno komunicira što funkcionira, a što ne. Uspjeh dolazi kada imamo jasan cilj i ljude koji su spremni kontinuirano učiti i sagledati izazove iz svih kutova – izjavila je Miliša.

Snježana Miliša, Lada Kovjanić, Anja Hula, Medeja Lončar, Jelena Barukčić Jelečević

Izbor od 2023. godine organiziraju Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora (AHK) uz inicijatora Siemens Hrvatska te suorganizatora Mediade.

Hrvatska se s 39 posto žena koje diplomiraju u STEM područjima svrstava među natprosječne zemlje u Europskoj uniji, čiji je prosjek 33 posto. Iako iz godine u godinu raste udio studentica na STEM studijima, u područjima elektrotehnike i strojarstva i dalje postoji znatan nerazmjer. Također, broj mladih koji se odlučuju za STEM zanimanja još uvijek ne prati potrebe gospodarstva i konkurentnost hrvatskih tvrtki na domaćem i međunarodnom tržištu.

– Hrvatskom gospodarstvu trebaju vrhunski inženjerski talenti, a bez većeg uključivanja žena taj potencijal ostaje neiskorišten. ‘Inženjerka godine’ nije simbolična inicijativa, nego konkretan doprinos jačanju baze stručnjaka koji će u budućnosti nositi industrijski i tehnološki razvoj zemlje. Zato pozivamo i druge inspirativne žene da se priključe ovoj zajednici inženjerki – rekla je inicijatorica natječaja Medeja Lončar, predsjednica uprave Siemensa Hrvatska.

Medeja Lončar, Siemens

– Inicijativom Inženjerka godine želimo istaknuti izvrsnost, stručnost i predanost žena u STEM području te pokazati da mladi, obrazovani ljudi u Hrvatskoj imaju priliku graditi vrhunsku karijeru i oblikovati budućnost zemlje. U Komori vjerujemo da su suradnja gospodarstva i obrazovanja, otvorenost za inovacije te hrabrost za njihovu primjenu ključni za razvoj društva – poručio je Kristijan Kovač, potpredsjednik Komore.

Kristijan Kovač, AHK

Svake se godine bira deset inženjerki, među kojima jedna postaje Inženjerka godine. To su stručnjakinje koje svojim radom i osobnošću inspiriraju mlade, posebno učenice srednjih škola, za STEM studij i inženjerske karijere. U izboru se ne vrednuju samo profesionalna postignuća, već i potencijal za uzor te doprinos tehnologiji, inovacijama i društvu.

Do 4. ožujka svoje kandidatkinja za Inženjerku godine 2026. mogu prijaviti pojedinci, tvrtke u kojima rade ili same inženjerke, putem prijavnog obrasca na mrežnoj stranici projekta. Žiri će među pristiglim prijavama odabrati deset finalistica koje će biti predstavljene javnosti u travnju, dok će se proglašenje Inženjerke godine 2026. održati 12. svibnja u Zagrebu.