Infobip presložio vrh kompanije i snažno gura AI u fokus rasta

Interna promaknuća stupila su na snagu početkom 2026., a cilj je ubrzati inovacije, prihode i globalnu organizacijsku učinkovitost

Infobip je s početkom 2026. godine proveo niz promjena u svom najvišem menadžmentu, kojima dodatno učvršćuje fokus na inovacije, umjetnu inteligenciju i održivi globalni rast. Riječ je o internim promaknućima iskusnih lidera koji su godinama gradili kompaniju iznutra.

Krešo Žmak preuzeo je novu funkciju glavnog direktora za inovacije (CINO), s koje će koordinirati inovacijske procese na razini cijele kompanije. U središtu njegove uloge bit će snažnije povezivanje razvoja proizvoda s poslovnim ciljevima, kao i ubrzavanje primjene umjetne inteligencije unutar Infobipova portfelja.

Područje prihoda dobilo je dodatno pojačanje imenovanjem Ante Pamukovića za glavnog direktora za prihode (CRO). Njegov je zadatak osigurati daljnji rast kroz globalno usklađene go-to-market strategije, operativnu izvrsnost i automatizaciju procesa uz pomoć AI-ja, s ciljem podizanja vrijednosti za korisnike i partnere.

Promjena ima i na razini upravljanja. Veselin Vuković postao je član Upravnog odbora u ulozi glavnog direktora za strateška partnerstva (CAO). Dugogodišnji Infobipov menadžer nadgledat će poslovne operacije te sudjelovati u donošenju ključnih strateških i operativnih odluka.

Igor Dvoršak promaknut je u višeg potpredsjednika za operacije. U njegovoj će nadležnosti biti koordinacija rada generalnih direktora, pojednostavljenje organizacijske strukture i jačanje regionalnog usklađivanja, kao i razvoj strategije temeljene na tržišnim analizama.

Iz kompanije poručuju da su promjene dio priprema za sljedeću fazu rasta, u godini u kojoj Infobip obilježava 20 godina poslovanja, s naglaskom na kontinučnu prilagodbu tržištu i potrebama globalnih klijenata.