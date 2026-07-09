Land Rover Defender: Od radnog terenca do digitalnog statusa

Novi paket nadogradnji donosi specifikaciju Vertex, moćniji OCTA motor, konfiguraciju sa šest sjedala i glasovnog asistenta pokretanog umjetnom inteligencijom

Land Rover je predstavio opsežan paket nadogradnji za Defender koji jasno pokazuje novi smjer brenda. Kultni se terenac novim značajkama ubrzano transformira iz radnog stroja u tehnološki napredan luksuzni statusni simbol. Iako proizvođač inzistira na tome da terenske sposobnosti ostaju netaknute, fokus je vidljivo pomaknut na vizualnu prisutnost, digitalizaciju i performanse koje ciljaju na premium segment tržišta.

Središnje mjesto u novoj ponudi zauzima specifikacija Vertex, estetski paket koji, prema riječima proizvođača, robusni luksuz podiže na novu razinu i za gradski život i za istraživanje prirode. Produženi odbojnici, masivnija prednja rešetka s mat detaljima, kontrastni žuti elementi i sjajno crni stražnji spojler daju vozilu agresivniji stav. Donji dijelovi karoserije sada su lakirani u boju vozila, što vizualno spušta i izdužuje siluetu, a standardni su 22-inčni Diamond Turned naplatci u Satenski tamno sivoj boji, uz opcijske 22-inčne sjajno crne ili 20-inčne satenski tamno sive naplatke.

Za kupce koji traže sličan vizualni identitet na nižim razinama opreme, Land Rover je ponudio i zamjenski paket vanjštine na modelima X-Dynamic i V8. Izmjene su zahvatile i unutrašnjost pa obitelji sada mogu odabrati novu konfiguraciju sa šest sjedala za Defender 110, gdje dva odvojena 'kapetanska' sjedala u drugom redu značajno podižu komfor i olakšavaju prolaz do trećeg reda.

Land Rover Defender Vortex_1

Ispod poklopca motora događaju se još značajnije promjene koje ciljaju na klijentelu visoke klase. Land Rover na odabranim tržištima ukida bazični dvolitreni četverocilindrični agregat, a na njegovo mjesto dolazi uglađenija, oslabljena verzija trolitrenog šesterocilindraša. Ponuda je dodatno osnažena novim motorom P380 s izdašnim okretnim momentom za linearniju isporuku snage. Na samom vrhu ponude ostaje ekstremni Defender OCTA, čiji twin-turbo V8 motor s 540 konjskih snaga omogućuje ubrzanje do stotke za svega 4,4 sekunde, a modificirani ispušni sustav sada pruža još dublji i reskiji zvuk.

Tehnološki iskorak zaokružen je uvođenjem napredne zaštite i digitalnih alata. Kupcima je prvi put dostupna samoobnavljajuća zaštitna folija koja uz pomoć sunčeve UV svjetlosti s vremenom uklanja mikroogrebotine i štiti karoseriju od krhotina kamena i habanja. U kabini pak debitira novi glasovni asistent pokretan umjetnom inteligencijom. Aktivacijom naredbom 'Hey Land Rover', sustav omogućuje prirodnu komunikaciju s vozačem te nudi ideje za obroke, putovanja pa čak i kratke priče. Ovim paketom Land Rover ne mijenja mehaničku srž Defendera, već njegovu društvenu ulogu, pretvarajući ga u vozilo koje jednako uvjerljivo govori jezikom terenske avanture i urbanog prestiža.