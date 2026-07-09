InterCapitalov fond preuzeo Avenue Mall za 100 milijuna eura

Ovo je najveća akvizicija fonda te će biti među najvećim transakcijama maloprodajnih nekretnina u Hrvatskoj posljednjih godina

Nakon što je sredinom prošle godine kupio vlasnički udio u trgovačkom centru City Center One u Splitu, nekretninski fond InterCapital Real Estate Fund Alfa preuzeo je još jedan trgovački centar – zagrebački Avenue Mall. Kako stoji u priopćenju objavljenom u četvrtak, kupoprodajnim ugovorom koji je potpisan s dosadašnjim vlasnicima - od kojih je većinski GTC (Globe Trade Centre), jedan od vodećih paneuropskih investitora i upravitelja komercijalnim nekretninama - Fond stječe stopostotno vlasništvo nad Avenue Mallom.

Uz njega preuzima i pripadajući poslovni kompleks Avenue Centar. Vrijednost transakcije, koja se odnosi na stjecanje nekretnine, iznosi približno 100 milijuna eura, a njeno se zaključenje očekuje do 31. srpnja. Ovo je ujedno i dosad najveća akvizicija fonda te se očekuje da će biti među najvećim transakcijama maloprodajnih nekretnina u Hrvatskoj posljednjih godina.

- Naš Fond predstavlja prekretnicu na hrvatskoj investicijskoj sceni jer se s njime konačno otvara prilika za domaće institucionalne ulagatelje ali i pojedinačne ulagatelje da se uključe i zajednički ulažu u prvoklasne nekretnine, umjesto da ulaganja prepuštaju strancima. Ovakvim se ulaganjima kapital zadržava u Hrvatskoj te se jača ukupna financijska neovisnost zemlje, te omogućava kvalitetnija diversifikacija ulagačkih opcija - ističe Arn Willems, predsjednik Uprave InterCapital Real Estatea.

Willems dodaje i kako je ova akvizicija u potpunosti usklađena sa strategijom fonda usmjerenom na ulaganje u core i core-plus komercijalne nekretnine koje mogu generirati stabilan dugoročan prihod i rast vrijednosti kapitala za ulagatelje. - Avenue Mall jedno je od najprepoznatljivijih maloprodajnih odredišta u Hrvatskoj i istinski jedinstvena imovina na zagrebačkom tržištu. Njegova strateška lokacija, stabilno poslovanje i potencijal za daljnje stvaranje vrijednosti čine ga izvrsnim odabirom u okviru naše dugoročne investicijske strategije. Nakon zaključenja transakcije naš će prioritet biti održati visoku kvalitetu poslovanja, uz selektivnu provedbu inicijativa usmjerenih na daljnje unaprjeđenje korisničkog iskustva, podršku najmoprimcima i jačanje pozicije Avenue Malla kao vodećega maloprodajnog odredišta u okolnom području - dodaje član uprave InterCapital Real Estatea Andrej Erjavec.

Avenue Mall je otvoren 2007. godine, obuhvaća približno 28 tisuća četvornih metara maloprodajnog prostora, oko 7000 kvadrata uredskih površina te više od 900 parkirnih mjesta. U prvoj godini poslovanja InterCapital Real Estate Fund Alfa ostvario je prinos oko 10 posto godišnje. U portfelju su City Center One Split, hotel Bonavia u Rijeci, te uredske zgrade Matrix D u Zagrebu. Ovom transakcijom imovina fonda pod upravljanjem bi trebala premašiti 200 milijuna eura.