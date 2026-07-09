Menadžersko nametanje AI-ja u praksi jednostavno ne funkcionira

Ne smatram produktivnim egzistencijalni pritisak na zaposlenike jer mislim da to samo negativno utječe na njih. Narativ da će vas 'umjetna inteligencija zamijeniti' besmislen je

S više od četrdeset tisuća korisnika u Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj, Australiji i na nizu drugih tržišta te oko 150 zaposlenih u regiji hrvatska tvrtka Productive zabilježila je i 2025. snažan rast unatoč tomu što se cijeli sektor SaaS (engl. software as a service) ​suočava s neizvjesnošću koju je donio val umjetne inteligencije. Osim toga, u svoj ključni proizvod, istoimenu platformu za upravljanje poslovanjem agencija, dodala je AI agente, softverske asistente koji samostalno obavljaju operativne zadatke, od izrade ponuda i praćenja projekata do snimanja i sažimanja sastanaka, unutar granica koje korisnik sâm definira. Pritom je Productive, kao i većina hrvatskih startupova, inkorporiran kao američka tvrtka, zato javno dostupni financijski podaci za hrvatsku tvrtku ne zrcale stvarnu sliku poslovanja, a detaljne prihode ne iznosi javno. S osnivačem i glavnim direktorom Tomislavom Carom razgovarali smo o tome kako je Productive uspio zadržati rast u turbulentnom razdoblju, što AI agenti konkretno znače za budućnost rada i zašto se uloge u softverskim timovima iz temelja mijenjaju.

Dok se globalni sektor SaaS-a suočava s padom vrijednosti tvrtki unatoč rastu prihoda, vaši su prihodi lani porasli za 50 posto u odnosu na prethodnu godinu. Koje su ključne strateške odluke to omogućile, odnosno što ste napravili, a drugi možda još nisu?

– Ne mogu komentirati tuđe biznise, ali ako promatram globalne SaaS tvrtke s kojima se uspoređujemo, prihodi svima i dalje rastu, nekima dvadeset, nekima trideset, a nekima petnaest posto, no zanimljivo je da je svima, unatoč tomu što im prihodi i profitabilnost rastu, pala burzovna vrijednost. To je taj čudni trenutak koji se dogodio u posljednjih godinu dana jer tržište reagira na potencijalnu disrupciju poslovnog modela zbog umjetne inteligencije. To se, očito, još nije dogodilo, zato što prihodi rastu, ali tržišta kapitala reagiraju kako reagiraju. Što se nas tiče, cijelo vrijeme svu dobit reinvestiramo u poslovanje, prije svega u razvoj proizvoda kao što je Productive 5.0 koji smo sada lansirali, što je gotovo potpuno novi proizvod na platformi, a s druge strane ulažemo u prodaju i marketing.

Dakle, poslovali ste u plusu, ali sve ste ponovno reinvestirali?

– Da, mi smo ono što u industriji zovu break even, pozitivna nula. Profitabilnost nam je oko nule jer sve što zaradimo reinvestiramo u proizvod i rast. U biznisu profit možete distribuirati ili reinvestirati ako znate kako tim investicijama potknuti rast kompanije. Mnoge tvrtke, iako su profitabilne, ne znaju nužno kako od viška profita skalirati tvrtku – jer to uopće nije jednostavno. Ulažemo prije svega u proizvod jer pokazalo nam se da kupci ostaju uz nas zato što im proizvod rješava sve više problema, i to kvalitetnije. S druge strane, ulažemo u povećanje tima te u marketinške i prodajne aktivnosti. Na primjer, nedavno smo za postojeće i potencijalne kupce organizirali konferenciju u Londonu. Prvi put organizirali smo konferenciju izvan Hrvatske i planiramo ih organizirati još u drugim zemljama.