Tvrtke i tržišta

Petrol pripojio Zagorskog metalca, nema više B2 Kapitala

9. srpnja 2026.
Petrol, benzinska crpka u Zagrebu

Petrol, benzinska crpka u Zagrebu

foto Ratko Mavar
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

PETROLU je pripojen ZAGORSKI METALAC.

ZAGORSKI METALAC osnovan je 1980. godine s ciljem plinofikacije područja nekadašnje općine Zabok te održavanja opreme i instalacija za velike industrijske kompanije. Prije nekoliko godina vlasnički ga je preuzeo slovenski PETROL. ZAGORSKI METALAC  u prošloj godini je uprihodio 15,75 milijuna eura te ostvario neto dobit preko 104 tisuće eura. Imao je 30-ak zaposlenih.

B2 KAPITAL pripojen je tvrtki VERALTIS ASSET MANAGEMENT koja mijenja naziv u B2 IMPACT. B2 KAPITAL tvrtka je za naplatu potraživanja, koju je prije tri godine Agencija za zaštitu osobnih podataka kaznila sa 2,265 milijuna eura jer su izašli podaci 77.317 fizičkih osoba s njihovim dugovanjima prema B2 KAPITALU.

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