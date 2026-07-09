Petrol pripojio Zagorskog metalca, nema više B2 Kapitala

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

PETROLU je pripojen ZAGORSKI METALAC.

ZAGORSKI METALAC osnovan je 1980. godine s ciljem plinofikacije područja nekadašnje općine Zabok te održavanja opreme i instalacija za velike industrijske kompanije. Prije nekoliko godina vlasnički ga je preuzeo slovenski PETROL. ZAGORSKI METALAC u prošloj godini je uprihodio 15,75 milijuna eura te ostvario neto dobit preko 104 tisuće eura. Imao je 30-ak zaposlenih.

B2 KAPITAL pripojen je tvrtki VERALTIS ASSET MANAGEMENT koja mijenja naziv u B2 IMPACT. B2 KAPITAL tvrtka je za naplatu potraživanja, koju je prije tri godine Agencija za zaštitu osobnih podataka kaznila sa 2,265 milijuna eura jer su izašli podaci 77.317 fizičkih osoba s njihovim dugovanjima prema B2 KAPITALU.