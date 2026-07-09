S aplikacijom SKDD-a na skupštini dioničara glasat će se iz kafića

U depozitoriju otkrivaju kako će novo digitalno rješenje prikazivati i aktualnu tržišnu vrijednost portfelja ulagača

Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) nastavlja s digitalizacijom domaćeg tržišta kapitala razvojem aplikacije koja će ulagačima omogućiti znatno lakše praćenje svojeg portfelja, ali i sudjelovanje u donošenju odluka u kompanijama čiji su dioničari. Nedavno je SKDD najavio da radi na mobilnoj aplikaciji, a u odgovoru za Lider otkrili su i više detalja.

Kako kažu u depozitoriju, cilj aplikacije je svim korisnicima na siguran, jednostavan i intuitivan način omogućiti uvid u podatke o vrijednosnim papirima, tržišnim cijenama, dividendama, korporativnim akcijama i drugim relevantnim informacijama radi daljnjeg razvoja i digitalizacije domaćeg tržišta kapitala. – Korisnici koji imaju otvoren račun u SKDD-u imat će pristup i dodatnim funkcionalnostima – ističu u SKDD-u.

Tih dodatnih funkcionalnosti je cijeli niz. Aplikacija će tako omogućavati pregled portfelja, koji će prikazivati ne samo količinu i vrstu vrijednosnih papira, nego i njihovu trenutačnu tržišnu vrijednost. Bit će omogućeno i postavljanje alarma za praćenje cijena odabranih vrijednosnih papira, a investitor će moći i primati obavijesti i poruke o događajima relevantnim za svoj portfelj ulagatelja.

Jedna od bitnih novosti bit će mogućnost glasovanja na glavnim skupštinama kada je takva funkcionalnost omogućena. Time se dodatno digitalizira proces glasovanja. Podsjetimo, SKDD je u veljači predstavio nova i unaprijeđena digitalna rješenja sustava e-Izdavatelj, usklađena s EU Direktivom o pravima dioničara (SRD). Rješenje je namijenjeno prijavi glavne skupštine u skladu sa SRD-om te pripremi, vođenju i praćenju glavnih skupština dioničkih društava.

Dioničarima je na taj način omogućena prijava sudjelovanja i glasovanje na glavnim skupštinama elektroničkim putem, poštom ili osobnim dolaskom na skupštinu, uz mogućnost naknadne izmjene već danih glasova. Ako domaće kompanije prepoznaju benefite ove funkcionalnosti, to bi, barem u teoriji, trebalo znatno povećati participaciju dioničara na skupštinama. Naime, dio investitora, posebno oni koji ne žive u mjestu gdje je sjedište kompanije čije dionice posjeduju, već godinama zamjera domaćim kompanijama što ne omogućuju glasovanje na daljinu digitalnim putem.

Od drugih funkcionalnosti, SKDD-ova aplikacija omogućit će i potvrdu zahtjeva za registraciju pozicija, zatim ažuriranje osobnih podataka i podataka za isplatu te pregled isplata iz korporativnih akcija. Sve će to pratiti povećana sigurnost pristupa podacima putem dvofaktorske autentifikacije (2FA prijava), a najavljuju se i “druge popratne funkcionalnosti za kvalitetno korisničko iskustvo”.

Za sve korisnike korištenje aplikacije bit će u potpunosti besplatno. – Početak primjene mobilne aplikacije očekuje se do kraja ove godine – kazali su iz SKDD-a. Ovo je dodatni korak u digitalizaciji informacija o vrijednosnim papirima pohranjenima u SKDD-u. Ranije je usluga e-Ulagatelj povezana sa sustavom e-Građani. Mali ulagači na taj način mogu dobiti uvid u svoje transakcije s vrijednosnim papirima, provjeriti svoje stanje vlasništva nad dionicama, provjeriti stanje računa i promjene po računu, pregledati isplaćena i neisplaćena sredstva iz korporativnih akcija ili ažurirati podatke.