Nikica Jurić: Planiramo daljnja ulaganja u pogon u Bistri

Geopolitika usporava gradilišta, ali Deceuninck i dalje investira u proizvodne i skladišne kapacitete u Donjoj Bistri. Osim PVC profila, uskoro počinje prodavati i aluminijska rješenja

Deceuninck (izgovara se 'Dekönink'), jedan od najvećih svjetskih proizvođača PVC profila za prozore i vrata, prije tri godine u Donjoj Bistri otvorio je proizvodni pogon. To je najveći pogon za laminaciju PVC profila u regiji, a Nikica Jurić, Deceuninckov generalni direktor za regiju SEE (SouthEast Europe/jugoistočna Europa), koja obuhvaća Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju, najavljuje daljnje investicije.

Kako trenutačna geopolitička situacija utječe na vaše poslovanje?

– S obzirom na našu industriju i naš proizvod (PVC se proizvodi iz petrokemijskih sirovina), utjecaj je velik. Trenutačna geopolitička situacija, posebice napetosti i sukobi na Bliskom istoku, već je prouzročila rast cijena energenata i sirovina te povećala neizvjesnost na globalnim tržištima. U takvim okolnostima rast cijena sirovina i gotovih proizvoda teško je izbjeći, a dodatni pritisak stvaraju povećani troškovi transporta, osiguranja i logistike. Neizvjesnost nije prisutna samo među proizvođačima i dobavljačima, već i kod krajnjih kupaca. U ovakvoj neizvjesnoj situaciji investitori i izvođači postaju oprezniji u donošenju odluka pa već sada vidimo da se pojedini građevinski projekti odgađaju ili stavljaju na čekanje dok se ne stekne jasnija slika o kretanju cijena i stabilnosti tržišta.

Kako kratkoročno i dugoročno rješavate probleme povezane s energijom?

– Kratkoročno, radimo na optimizaciji proizvodnih procesa i povećanju energetske učinkovitosti, kako bismo smanjili utjecaj rasta cijena energenata na poslovanje. Dugoročno, znatno smo uložili u svoj pogon za reciklažu PVC profila u Belgiji gdje recikliramo stare PVC prozore. Naime, proizvodnja iz recikliranog materijala nije samo ekološki odgovorna, već zahtijeva i znatno manje energije u usporedbi s proizvodnjom primarne (virgin) sirovine. Time istodobno smanjujemo svoj okolišni otisak, povećavamo održivost poslovanja i jačamo otpornost na poremećaje i poskupljenja na energetskom tržištu.

Kako se vaša tvrtka koristi umjetnom inteligencijom, mijenja li to način rada, troškove, broj zaposlenih?

– Umjetnu inteligenciju i digitalne alate u svojoj industriji ne vidimo kao zamjenu za ljude, nego kao alat za optimizaciju procesa, ali i alat koji omogućuje bolje planiranje i brže donošenje odluka. Primjena umjetne inteligencije ponajprije mijenja strukturu poslova – manje je rutinskih zadataka, a veća je potreba za analitičkim, tehničkim i specijaliziranim znanjima. Zato će kontinuirano usavršavanje zaposlenika biti ključan dio budućeg razvoja.

Koje ključne investicije planirate?

– Najveću investiciju realizirali smo prije točno tri godine kada smo otvorili svoj pogon u Donjoj Bistri, ujedno i najveći pogon za laminaciju (postupak nanošenja dekorativne folije na površinu PVC profila) PVC profila u regiji. Riječ je o strateškoj investiciji koja nam je omogućila povećanje kapaciteta, veću fleksibilnost proizvodnje i dodatno podizanje kvalitete. Osim PVC profila, uskoro ćemo početi prodavati aluminijska rješenja. Također, planiramo daljnja ulaganja u pogon u Bistri, u širenje njegovih proizvodnih i skladišnih kapaciteta (za aluminijske profile) te modernizaciju opreme, a sve s ciljem da svojim kupcima u regiji pružimo najvišu razinu kvalitete i servisa.

Koji bi Vladin potez donio najveću korist vašoj tvrtki?

– Najveći učinak imali bi dosljedni i dugoročno stabilni poticaji vezani uz energetsku obnovu zgrada i održivu gradnju. Posebno govorimo o jasnim i predvidivim programima subvencija za zamjenu stolarije i povećanje energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada. Takve mjere direktno potiču potražnju za visokoučinkovitim PVC i aluminijskim sustavima, jer upravo prozori i vrata imaju velik utjecaj na energetsku potrošnju objekata. Također, dodatno bi pomogla ubrzana i jednostavnija administracija za EU fondove i građevinske dozvole, jer sporost procesa često usporava investicije. S naše strane, to bi omogućilo stabilniji tržišni ciklus, više ulaganja u inovacije i širu primjenu održivih rješenja, što je u skladu s europskim ciljevima dekarbonizacije građevinskog sektora.

Sadržaj nastao u suradnji s Deceuninckom