Ježina: Domaći telekomi imaju adut koji tech giganti ne mogu kopirati

Adrian Ježina otkrit će na Liderovom Danu velikih planova kako AI i nova integrirana B2B rješenja oblikuju opstanak domaćeg telekom tržišta

Telekomi više nisu samo pružatelji interneta i mobilnih usluga, nego važan dio digitalne infrastrukture na kojoj počivaju gospodarstvo i svakodnevni život. Sve veća dinamika inovacija postavlja nove zahtjeve pred operatere, a kako izgleda utrka za najbržom mrežom, koliko umjetna inteligencija već danas oblikuje korisničko iskustvo i kako nove tehnologije mijenjaju poslovne modele, teme su o kojima će Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha, govoriti ove jeseni na tradicionalnoj Liderovoj konferenciji Dan velikih planova, koja će se održati 23. rujna 2026. u hotelu Westin Zagreb.

Uoči ovog velikog događaja, upitali smo ga koji će tehnološki trendovi najviše utjecati na transformaciju cijelog hrvatskog telekomunikacijskog tržišta u idućim godinama. Ježina ističe da će ovu godinu u telekom industriji obilježiti još šira primjena 5G mreže i umjetne inteligencije za optimizaciju mrežnih parametara i bolje korisničko iskustvo.

– Iako su 5G i optička infrastruktura i dalje temelj digitalizacije, razvoj 5G+ pa 6G tehnologije već otvara nove mogućnosti, poput terabitnih brzina prijenosa podataka i gotovo nepostojeće latencije. Veliku ulogu imaju i FWA rješenja, koja omogućuju brz internet u područjima gdje optika još nije dostupna, dok digitalizirana korisnička podrška, uz pomoć umjetne inteligencije, korisnicima pruža bržu i kvalitetniju uslugu te istovremeno povećava učinkovitost poslovanja – ističe Ježina, koji posebno velik potencijal vidi i u B2B segmentu, kroz cloud usluge, kibernetičku sigurnost i edge computing.

No, najveći izazov za domaće operatere ipak dolazi izvan granica tradicionalne industrije.

– Globalni tehnološki igrači sve snažnije ulaze u područja koja su tradicionalno bila dio telekomunikacijskog poslovanja. Nekada su aplikacije za razmjenu poruka, poput WhatsAppa, preuzele velik dio SMS prometa, a danas slične promjene donose satelitski internet, streaming platforme, cloud usluge i brojna druga digitalna rješenja – upozorava Ježina.

No, unatoč tim promjenama, Ježina smatra da domaći telekomi s kvalitetnom lokalnom infrastrukturom stvaraju dodatnu vrijednost koju globalni igrači teško mogu nadomjestiti.

– Lokalni telekom operatori imaju važnu konkurentsku prednost – mogu ponuditi vrhunsku mrežnu infrastrukturu, razumiju potrebe domaćih korisnika, brže se prilagođavaju lokalnom tržištu te pružaju kvalitetnu korisničku podršku – mišljenja je Ježina.

Budućnost B2B usluga leži u integriranim rješenjima

Ova prednost na domaćem terenu jasno se vidi i kroz realizaciju infrastrukturnih projekata te uvođenje 10-gigabitne optičke mreže. Telemach danas mobilnom mrežom pokriva više od 99 posto populacije, a njihova optička infrastruktura dostupna je za preko 330 tisuća kućanstava, što prati i značajan rast baze poslovnih korisnika.

– Jasno vidimo da tvrtke više ne traže samo pojedinačne usluge, nego partnera koji može preuzeti brigu o njihovom cijelom digitalnom okruženju. Više nije dovoljno ponuditi samo internetsku vezu. Ono što korisnici žele jest da im povezivost, cloud, sigurnost i podrška budu objedinjeni na jednom mjestu. Upravo zato budućnost B2B usluga leži u integriranim rješenjima koja sve te elemente povezuju u jednu cjelinu i tvrtkama olakšavaju svakodnevno poslovanje – kaže Ježina.

Porezna politika ne smije kažnjavati ulaganja

Što se, pak, tiče Telemachovih poslovnih ciljeva i planova za ovu i narednu godinu, Ježina ističe da telekomi danas imaju širu ulogu nego što je to bilo nekad, stoga naglašava važnost ulaganja u tehnologiju, ali i u ljude, njihovo znanje, razvoj i zadovoljstvo. To, kaže, ostaje i njihov fokus.

– Nužno je pritom istaknuti da su te investicije izrazito kapitalno intenzivne, stoga nam je važno i da poslovno okruženje bude stabilno i poticajno te da uravnoteženo pristupa različitim sektorima. Stoga porezna politika ne bi trebala destimulirati kompanije koje dobit reinvestiraju u razvoj poslovanja, jer bi to dugoročno moglo smanjiti investicijski ciklus i usporiti gospodarski rast – poručuje Ježina.

O svim ovim izazovima i strategijama za budućnost detaljnije će se raspravljati na Liderovom Danu velikih planova, nezaobilaznom političko-ekonomskom događaju koji je u posljednjih 16 godina ugostio više od 5700 sudionika i 300 govornika.

Ovaj status potvrdit će i ove godine svojim programom i izborom govornika, mahom predvodnika raznih industrija u Hrvatskoj, svjetskih makroekonomista, predstavnika javnog sektora i državnih institucija, od kojih ćemo iz prve ruke saznati što nas čeka i kako se uspješno prilagoditi nepovoljnim okolnostima koje okružje kontinuirano nameće.