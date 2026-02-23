Cijena olimpijskog sjaja: Italija isplaćuje milijune, Norveška ni centa

Zemlja domaćin samo za osvajače medalja u pojedinačnim sportovima izdvojit će gotovo četiri milijuna dolara, najviše u povijesti

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini službeno su završile, a dok se sportaši pakiraju i vraćaju u svoje zemlje, nacionalni odbori širom svijeta pripremaju isplate izdašnih obećanih bonusa. Naime, iako Međunarodni olimpijski odbor tradicionalno ne nagrađuje pobjednike olimpijskih igara novcem, pojedine države, ovisno o uspjehu, odlučuju nagraditi svoje sportaše.

Rekordne nagrade su i ove godine obećali Singapur i Hong Kong. Singapur je za jedno zlato obećao nevjerojatnih 787 tisuća dolara, a Hong Kong čak 768 tisuća dolara. Međutim, njihove su delegacije imale tek nekoliko predstavnika (Singapur samo jednog, Hong Kong četiri) i na kraju su ostale bez postolja, pa tako i novčaniih nagrada. No, sama činjenica da su države spremne izdvojiti tolike iznose za pobjednike govori o važnosti sportskog uspjeha za te nacije.

Novac, stan, automobil…

S druge strane, među najvelikodušnijim europskim zemljama istaknula se Poljska, koja za zlato isplaćuje oko 355 tisuća dolara, automobil Toyotu Corollu, dvosobni stan, umjetničku sliku, vaučer za putovanje i nakit. Ipak, Poljaci se kući ne vraćaju sa zlatnom medaljom, nego s tri srebra i jednom broncom, za što će dobiti 'samo' sliku i nakit, uz 169 tisuća dolara za srebro i 124 tisuće dolara za broncu.

Ali, to nije sve! I poljski sportaši koji su završili između četvrtog i osmog mjesta dobivaju nagrade, pa će tako stipendiju poljskog Ministarstva sporta vrijednu 24 tisuće eura dobiti Eliza Rucka‑Michałek, čije je osmo mjesto u ženskoj utrci skijaškog trčanja na 50 kilometara bio najbolji poljski rezultat u skijaškom trčanju u posljednjih nekoliko godina.

Zemlja domaćin, Italija, završila je Igre s deset zlatnih, šest srebrnih i četrnaest brončanih medalja. Talijanska vlada po zlatu isplaćuje 213 tisuća dolara, dok srebro vrijedi upola manje, a bronca oko 71 tisuću dolara. Jednostavnom računicom dolazimo do podatka da će Italija samo za osvajače medalja u pojedinačnim sportovima morati izdvojiti gotovo četiri milijuna dolara (3,77 milijuna). To je jedan od najvećih ukupnih iznosa za bonuse u povijesti zimskih igara za jednu zemlju.

Sličnu politiku slijedi i Kazahstan koji za jedno zlato daje 250 tisuća dolara, koje će ove godine dobiti klizač Mikhail Shaidorov, koji je u finalu umjetničkog klizanja pobijedio američkog favorita Iliju Malinina.

Ipak, američki klizači mogu se pohvaliti ekipnim zlatom, kao i zlatom umjetničke klizačice Alyse Liu, koja se prije nekoliko godina povukla iz svijeta klizanja zbog mentalnog zdravlja, da bi se na Zimskim olimpijskim igrama 2026. ponovno vratila sa zlatom. Za tu će medalju Liu, ali i zlatni američki hokejaši dobiti po 37.500 dolara, no to je za najveću svjetsku ekonomsku silu skroman iznos koji se nije mijenjao gotovo desetljeće.

Prema pisanju CNB-ja, Južna Koreja dodjeljuje oko 208 tisuća dolara za zlato, otprilike 139 tisuća dolara za srebro i 70 tisuća dolara za broncu. Međutim, južnokorejska zlatna snowboarderica Choi Ga-on dobila je, osim 208 tisuća dolara svog sportskog saveza, i luksuzni sat švicarske marke Omega.

Stipendije i infrastruktura

I dok neke države daju izdašne nagrade svakom olimpijcu, druge smatraju da je samo olimpijsko odličje dovoljno velika nagrada za svaku osobu, pa im ne daju dodatne novčane iznose. Potpuna suprotnost su velesile poput Norveške, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva koje svojim sportašima ne isplaćuju niti jedan cent za osvojenu medalju.

Iako je Norveška ponovno prva na ljestvici s rekordnih osamnaest zlatnih medalja i 41 medaljom ukupno, te je zemlja koja se može pohvaliti s najviše medalja u povijesti Zimskih olimpijskih igara, njihovi sportaši neće dobiti nikakve bonuse. Norveški se sustav temelji na godišnjim stipendijama i vrhunskoj infrastrukturi, a ne na jednokratnim isplatama za rezultat, pa tako sportaši koji se nastave natjecati mogu kvalificirati za stipendiju Norveškog olimpijskog i paraolimpijskog odbora od otprilike 16.800 dolara.

Šveđani, s 18 osvojenih medalja na Zimskim olimpijskim igrama 2026., također neće dobiti novčanu nagradu za svoj uspjeh.

Ni Ujedinjeno Kraljevstvo neće dodijeliti novčane nagrade za svojih pet osvojenih medalja, ali se njihovim sportašima financijska potpora pruža putem UK Sporta, odnosno nacionalne lutrije za potpore treningu sportaša.

S druge strane, Kina, recimo, ne objavljuje javno iznose bonusa za olimpijske medalje, kojih je u Cortini osvojila 15, iako se nagrade često određuju na razini pokrajina ili dolaze od sponzora.

Hrvati bez medalje i nagrada

Susjedna Slovenija slavi čak četiri nove medalje, za što će država i njihov olimpijski odbor svojim sportašima isplatiti čak više od pola milijuna eura (točnije 525.300 eura). Gotovo trećinu tog iznosa, odnosno 166,750 eura, dobit će slovenska skijaška skakačica Nika Prevc, koja je osvojila tri medalje – zlato u mješovitoj reprezentaciji, srebro na maloj te broncu na velikoj skakaonici.

Usporedbe radi, Hrvatska je ove Igre, kao i prethodne tri zimske olimpijade, završila bez medalje. U našem zakonodavstvu predviđena je nagrada od približno 48 tisuća dolara za olimpijsko zlato u pojedinačnim sportovima, no ona ni ovoga puta nije otišla nikome.

S obzirom na to da hrvatska predviđena sredstva za nagrade i ove godine ostaju u proračunu, postavlja se pitanje hoće li se taj ušteđeni novac uložiti u sport, kako bi na idućim igrama naši sportaši ipak ostvarili zapaženiji uspjeh.