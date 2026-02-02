Abysalto predstavio humanoidnog robota, najavili i nova istraživanja

Zahvaljujući napretku senzora, robotike i računalnog vida, AI se danas sve snažnije premješta iz digitalnog u fizički svijet

U sjedištu tvrtke Abysalto danas su predstavljeni humanoidni robot i robopas, eksperimentalne platforme za istraživanje i razvoj naprednih tehnologija utjelovljene umjetne inteligencije (tzv. embodied AI). Događaj je okupio novinare i tehnološke entuzijaste koji su iz prve ruke mogli doživjeti kako izgleda suvremeni razvoj humanoidne robotike.

Tijekom susreta okupljeni su dobili jedinstven uvid u procese koji se obično odvijaju iza zatvorenih vrata razvojnih laboratorija. Između ostalog kako izgleda proces programiranja humanoidnog robota prije nego što 'prohoda' ili 'progovori', koji su preduvjeti prije nego što robot postane potpuno autonoman te gdje se danas realno nalazi humanoidna robotika i što još uvijek nije moguće.

Ovaj pristup omogućio je sudionicima da razumiju koliko je znanja, eksperimenata i rada potrebno da bi robot reagirao na svijet oko sebe.

Središnja tema događaja bila je embodied AI, odnosno umjetna inteligencija ugrađena u fizička tijela poput robota, autonomnih vozila ili pametnih strojeva. Za razliku od tradicionalnog, isključivo digitalnog AI-ja, embodied AI 'vidi', 'čuje', kreće se i djeluje u stvarnom prostoru.

Upravo je AI jedno od glavnih strateških odrednica tvrtke Abysalto, čiji AI odjel trenutno broji gotovo 20 stručnjaka. Osim u eksperte, Abysalto kontinuirano ulaže u znanje, opremu i praćenje globalnih tehnoloških trendova, s ciljem razvoja AI rješenja i platformi koje će otvoriti potpuno nove mogućnosti za industriju, logistiku, javne prostore i komercijalne primjene.

- Embodied AI je ključni korak naprijed u razvoju umjetne inteligencije. Kada AI dobije tijelo, kada može vidjeti, osjetiti i djelovati, otvara se sasvim nova dimenzija mogućnosti. To više nije tehnologija koja samo analizira podatke, već sustav koji uči kroz interakciju sa stvarnim svijetom i vraća vrijednost upravo kroz fizičku akciju - izjavio je Nenad Mandić, voditelj AI odjela u Abysaltu i sažeo je važnost ovog tehnološkog iskoraka.

Nenad Mandić, Abysalto

Tijekom predstavljanja istaknuti su brojni primjeri primjene, poput humanoidnih i servisnih robota u industriji, zdravstvu i logistici. Poznati primjer utjelovljene inteligencije je i navigacija autonomnih vozila i drugih mobilnih sustava koji se kreću bez ljudskog nadzora.

Humanoidni robot i robopas koji se programira i razvija u Abysaltu je platforma za testiranje takvih sustava s posebnim naglaskom na sigurnost, autonomiju i dugoročne industrijske primjene.

- Predstavljanje humanoidnog robota i robopsa hrvatske tvrtke Abysalto otvara novo poglavlje domaće robotike. Hrvatska tehnološka zajednica dobiva priliku uključiti se u razvoj područja koje globalno doživljava eksplozivan rast od pametne industrije do servisa budućnosti - naglasili su u Abysaltu.

Abysalto najavljuje daljnja istraživanja, suradnje i razvojne projekte koji će embodied AI približiti domaćoj industriji, institucijama i partnerima, s jasnim ciljem: omogućiti da nove tehnologije iz laboratorija brže stignu u stvarni svijet.