Istraživanje nPerfa: A1 Hrvatska ima najbolju fiksnu mrežu u Hrvatskoj

Neovisno istraživanje tvrtke nPerf temelji se na stvarnim mjerenjima brzine, latencije i kvalitete korisničkog iskustva

Prema najnovijem barometru fiksnih priključaka za 2025. godinu, koji je objavila nezavisna francuska tvrtka nPerf, po ukupnom broju bodova za kvalitetu fiksne mreže u Hrvatskoj prvo mjesto zauzela je A1 Hrvatska.

Istraživanje se temelji na mjerenjima korisnika provedenih na web stranici nPerf.com i partnerskim stranicama u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine. Ukupan rezultat obuhvaća mjerenja brzine preuzimanja i slanja podataka, latencije te kvalitete korisničkog iskustva, a odražava stvarne uvjete korištenja interneta u kućanstvima.

Kako se navodi u priopćenju, A1 Hrvatska ostvarila je najbolji ukupni rezultat od 112.607 bodova, uz prosječnu brzinu preuzimanja od 170,05 Mbps te slanja podataka od 84,47 Mbps. Uz najnižu latenciju od 15,77 ms, ovi parametri izravno utječu na kvalitetu pregledavanja internetskog sadržaja, gledanje videozapisa i korištenje digitalnih usluga.

Potvrda je to da su dugoročna ulaganja u razvoj fiksne mreže vidljiva u stvarnom korisničkom iskustvu, istaknuo je Vladimir Skender, glavni direktor za mrežu A1 Hrvatska.

– Gigabitnom optičkom mrežom već danas pokrivamo dvije trećine hrvatskih kućanstava, a kontinuiranom modernizacijom infrastrukture osiguravamo stabilnu, brzu i pouzdanu povezanost u cijeloj zemlji. Nastavljamo i dalje s radom na poboljšanju kvalitete kako bismo zadržali vodeću poziciju i podržali temelje digitalne budućnosti – dodao je Skender.

Uz komercijalna ulaganja, A1 Hrvatska širi optičku infrastrukturu i uz potporu europskih i nacionalnih fondova, s naglaskom na ruralna i slabije razvijena područja. Optičkom mrežom već je povezano 45 tisuća kućanstava, a kroz projekte u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dodatno se povećava dostupnost visokokapacitivne mreže u manjim sredinama.

Razvoj fiksne mreže A1 Hrvatska dodatno podupire primjenom naprednih tehnologija poput umjetne inteligencije u upravljanju mrežom. Sustavi za proaktivno održavanje omogućuju pravovremeno prepoznavanje i otklanjanje smetnji, čime se dodatno povećava pouzdanost usluge i stabilnost mreže u svakodnevnom korištenju, dodaje se u priopćenju.