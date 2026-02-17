smart cities

Od industrijskog diva do pametnog grada, Sisak uvodi zelena rješenja

17. veljače 2026.
Lider invest - središnja Hrvatska 889 - Sisak

Sisak

Donatella Pauković
Donatella Pauković

Sisak pokazuje da primjena pametnih i održivih rješenja može smanjiti negativan utjecaj na okoliš te unaprijediti život građana

Iako se nekada razvoj pojedinog grada ogledao u veličini industrijskih pogona i broju automobila na njegovim ulicama, danas je situacija znatno drugačija. Napredak urbanih sredina sada se ponajviše očituje u njihovom smanjenju štetnih emisija, digitalizaciji gradskih usluga i stvaranjem prostora u kojemu je građanima ugodno živjeti.

Niz je tehnologija i pametnih rješenja kojima gradovi diljem svijeta priskaču kako bi se poboljšala kvaliteta života građana, povećala energetska učinkovitost i smanjio negativan utjecaj na okoliš, a upravo taj spoj inovacija i održivosti temelj je transformacije gradskih središta posljednjih godina.

Među gradovima s bogatom industrijskom tradicijom koji danas uspješno usvajaju smart city tehnologije ističe se grad Sisak. Kroz niz projekata poput zelene mobilnosti, pametne rasvjete i pametnih klupa Sisak pokazuje da se takva rješenja mogu uspješno primijeniti u praksi. Na primjer, u području prometne mobilnosti u gradu se potiču održivi oblici prijevoza.

– Grad ima sustav javnih bicikala na četiri lokacije, čime se građanima omogućuje jednostavno, zdravo i ekološki prihvatljivo kretanje po gradu. Ovakav sustav smanjuje prometne gužve i emisiju štetnih plinova – pojašnjavaju iz Grada Siska.

Ipak, što se tiče budućih planova, najveći iskorak u modernizaciji javnog prijevoza tek slijedi.

– Grad Sisak nabavit će 12 niskopodnih autobusa na električni pogon. Ovi autobusi prilagođeni su osobama smanjene pokretljivosti, a njihovim korištenjem značajno će  se smanjiti emisija CO₂ i drugih štetnih plinova. Time se doprinosi čišćem zraku i održivijem prometnom sustavu – najavljuju iz Grada Siska.

Osim prometa, u Sisku je fokus stavljen i na energetsku učinkovitost javne infrastrukture. Tako je nedavno provedena opsežna modernizacija javne rasvjete u sklopu koje je 9000 klasičnih svjetiljki zamijenjeno novim, pametnim LED svjetiljkama. Naime, LED tehnologija troši manje električne energije i ima dulji vijek trajanja, što smanjuje troškove održavanja i potrošnju energije, a omogućuje i preciznije upravljanje osvjetljenjem. Rezultat je povećana sigurnost na gradskim ulicama, ali i suzbijanje svjetlosnog onečišćenja.

Tehnološki razvoj vidljiv je i na sisačkim trgovima i ulicama, gdje su postavljene pametne klupe koje koriste solarnu energiju za napajanje, a prikupljena energija pohranjuje se u baterije kako bi građanima bila dostupna za punjenje mobilnih uređaja.

– Ovim projektima Sisak pokazuje kako primjena pametnih i održivih rješenja može unaprijediti urbani život, smanjiti negativan utjecaj na okoliš te stvoriti moderniji i funkcionalniji grad po mjeri građana – poručuju iz Grada Siska.

O najnovijim i budućim projektima grada Siska te njihovoj implementaciji u svakodnevni život građana moći će se detaljnije čuti na nadolazećoj Liderovoj konferenciji Smart Cities, koja će se održati u utorak, 10. ožujka 2026., u velikoj kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin. Među mnogobrojnim sudionicima, ovaj će događaj okupiti čelnike hrvatskih gradova te vodeće ljude tvrtki koje razvijaju pametna rješenja.

