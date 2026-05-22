Google gasi internet kakav smo poznavali

Najveća preinaka Googlea u 25 godina briše organski promet i prijeti svakom poslu koji je živio od Googleovih klikova

Na internetu ću se uskoro dogoditi ono što se dogodilo domaćim restoranima na staroj cesti prema moru. Godinama su gradili posao uz prometnu cestu, promet je bio zagarantiran, svi su prolazili, stajali, kupovali. I onda je došla autocesta i sav promet, ili gotovo sav je preko noći nestao.

Otprilike tako izgleda ono što Google upravo radi s pretraživanjem interneta.

Na konferenciji Google I/O održanoj ovog tjedna, kompanija je predstavila najveću preinaku Search tražilice koju opisuje kao najveću promjenu ovog sučelja od pokretanja prije više od 25 godina. Era 'deset plavih linkova', tj. rangiranih poveznica prema stranicama koje sadrže tražene informacije službeno je završena.

Na njezino mjesto dolazi sustav koji sam daje odgovore, gradi interaktivna sučelja i šalje autonomne agente da pretražuju web umjesto korisnika.

Za milijune tvrtki koje su gradile marketinške strategije i prihode oko Googleovog organskog prometa, ovo nije dobra vijest, i prije bi se mogla protumačiti kao poslovna prijetnja.

Tražilica koja više ne traži

Do sada je Googleova tražilica funkcionirala na način da ste morali znati kako pitati da biste dobili dobar odgovor. Međutim, novi okvir za pretragu to mijenja te se sam proširuje kako upit raste i sam predlaže kako ga precizirati. Umjesto da autocomplete dovršava riječ, novi sustav dovršava misao. Pa ako tipkate nejasno, Google će predložiti kako pitanje preoblikovati da dobijete što ste zapravo tražili.

A kada dobijete rezultate pretrage, oni će sve manje nalikovati popisu poveznica, a sve više interaktivnoj web-stranici generiranoj u realnom vremenu. Zahvaljujući kombinaciji Gemininih AI modela i platforme Google Antigravity, Search će graditi prilagođena sučelja za svako pojedino pitanje, od dinamičnih vizualizacija do projektnih prostora u koje se korisnici mogu vraćati. Recimo, pitanje o crnim rupama moglo bi, primjerice, pokrenuti interaktivni 3D model koji se mijenja s novim pitanjima. Dok bi recimo pitanje o poslovnom planu neke tvrtke moglo otvoriti radni prostor s tablicama, grafikonima i pratećim izvorima.

- Search može izgraditi prilagođena iskustva za svako pojedino pitanje, od dinamičnih rasporeda i interaktivnih vizualizacija do projektnih prostora u koje se možete vraćati iznova - objasnila je Liz Reid, Googleova voditeljica Searcha. Sustav je razvijen u suradnji s Google DeepMind timom i koristi Gemini Flash 3.5 model, a biti če dostupan svim korisnicima već ovog ljeta.

Agenti koji rade dok vi spavate

Tako će od ljeta korisnici moći kreirati i upravljati višestrukim 'informacijskim agentima' unutar Searcha. Ti agenti rade u pozadini, neprestano, prate promjene na webu i isporučuju sintetizirane izvještaje kada su zadani uvjeti ispunjeni. Sve to podsjeća na Google Alerts servis koji je Google pokrenuo 2003. godine i koji je mailom obavještavao korisnike o novim rezultatima za njihove pojmove. Bio je koristan, ali primitivan, mogao je zamijetiti da se nešto promijenilo, ali nije mogao razumjeti što ta promjena znači. Novi agenti naravno mogu oboje, a praktična primjena bi zaista mogla biti raznolika.

Recimo, neki menadžer može postaviti agenta da svakodnevno skenira cijene dobavljača i javlja čim netko promijeni cjenik. Pravni tim neke tvrtke može pratiti regulatorne promjene bez da netko ručno pretražuje službene glasnike, a PR odjel može znati da su mediji počeli pisati o konkurentu i prije nego što to primijeti sam konkurent. Do jučer, sve te izvještaje se uglavnom moralo plaćati te su se za različite servise koristile i različite platforme ili aplikacije. Sada to Google mijenja ugrađujući ih u tražilicu i nudeći ih potpuno besplatno.

No, iza praktičnosti se krije velika strukturna promjena, a cijena te 'agentske udobnosti' nije samo novčana. S ovim agentima koji pretražuju Internet, ta aktivnost prestaje biti ljudska, kao što je do sada bila. Strojevi će tako preuzeti pretraživanje, a korisnici tj. ljudi će samo reagirati na njihove zaključke. I tu se krije veliki problem, jer pitanje neće biti što agent pronalazi, već što namjerno preskače i što na kraju ne pokaže korisniku.

Tko će sve to platiti?

I dok Google gradi ekosustav koji zadržava korisnike unutar vlastite platforme, netko drugi gubi promet koji je navikao smatrati svojim. AI Overviews, kratki sažetci koje Google prikazuje iznad rezultata u upotrebi su kod više od 2,5 milijarde korisnika mjesečno i već su znatno oslabili klikove prema vanjskim stranicama. Sva silna prilagodba SEO strategija, ulaganja u sadržaj koji se mogao rangirati na Googleu, sve to gubi na vrijednosti u trenutku kad Google sam postaje krajnji odgovor.

Google je dugo bio najprometnija autocesta na internetu. Nije gradio destinacije, ali je bio put prema njima. Taj model omogućio je procvat čitave industrije, od medija, e-commerce platformi, content marketinga, SEO agencija. Svi su gradili uz tu cestu jer su znali da promet prolazi. A sada se cesta preselila....

Za korisnike, ovo nova vrsta tražilice možda i bude bolja, ali za sve one koji su gradili poslove uz tu Googleovu autocestu, ovo je i možebitni kraj.