FACC ulaže 350 milijuna eura, gradi novi pogon u Austriji

FACC do 2030. planira uložiti 120 milijuna eura i otvoriti 300 novih radnih mjesta u novom visokotehnološkom pogonu u Austriji

Kompanija FACC, tehnološki partner globalne zrakoplovne industrije, koja ima proizvodni pogon i u Jakovlju u Zagrebačkoj županiji, najavila je da će do 2030. u proizvodne kapacitete i nove projekte uložiti oko 350 milijuna eura, pri čemu oko 120 milijuna eura u proširenje proizvodnje na lokaciji u Gornjoj Austriji.

"Na temelju trenutnih tržišnih prognoza, FACC će nastaviti rasti do 2030. Kako bi se povećala proizvodnja za postojeće projekte i razvili novi projekti, kompanija do 2030. planira uložiti oko 350 milijuna eura u nove tehnologije i širenje globalnih lokacija", priopćeno je u utorak iz FACC-a, koji je u većinskom vlasništvu kineske kompanije AVIC (Aviation Industry Corporation of China).

Dizala i krilca za putničke zrakoplove

Kako bi se stvorili novi kapaciteti za proizvodnju velikih strukturnih komponenti za putničke zrakoplove, poput dizala i krilaca, iz FACC-a su najavili da će u općini St. Martin im Innkreis u austrijskoj pokrajini Gornja Austrija izgraditi novi visokotehnološki pogon na površini od 20.000 metara kvadratnih, čime će se udvostručiti trenutni proizvodni kapacitet za komponente zrakoplovnih konstrukcija na toj lokaciji. Ulaganje će također uključivati ​​uspostavu zasebnog istraživačkog područja gdje će se razvijati proizvodni procesi i tehnologije za sljedeću generaciju komercijalnih zrakoplova.

U projekt će biti uloženo ukupno oko 120 milijuna eura, početak izgradnje planiran je za kraj ove godine, a samo za ovo proširenje FACC-u će do 2030. trebati novih oko 300 radnika, istaknuli su iz kompanije. Podsjetimo, prema preliminarnim poslovnim podacima objavljenima krajem veljače, FACC je u 2025. godini ostvario prihode od 984,4 milijuna eura, uz skok na godišnjoj razini za 11,3 posto.

Pritom je dobit kompanije prije kamata i poreza (EBIT) iznosila 42,3 milijuna eura, što je 49,4 posto više no godinu ranije, dok je broj radnika zaposlenih u grupaciji u godinu dana porastao za 56, na ukupno 3.907.