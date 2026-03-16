PGF Pharma International izdaje obveznice uz kamatu od 6,5 posto

Prikupljena sredstva namijenjena su širenju kapaciteta, lansiranju lijekova pod vlastitim brendom te jačanju prisutnosti u EU

PGF Pharma International pokrenula je izdanje korporativnih obveznica uz fiksnu kamatnu stopu od 6,5 posto godišnje i rok dospijeća od dvije godine. Ciljani iznos prikupljanja je milijun eura, a minimalni upis iznosi 1.000 eura. Kamata se isplaćuje polugodišnje.

Prikupljena sredstva namijenjena su daljnjem razvoju poslovanja, širenju EU-GMP laboratorijskih kapaciteta, lansiranju prvih lijekova pod vlastitim brendom te jačanju prisutnosti na tržištima Europske unije. U kompaniji ističu da će se prikupljena sredstva koristiti za i ubrzanje već postavljenog i operativno potvrđenog modela, koji već ostvaruje značajne prihode.

PGF Pharma djeluje unutar reguliranog farmaceutskog okruženja Europske unije i raspolaže ključnim dozvolama za proizvodnju, distribuciju i promet lijekova, uključujući EU-GMP, EU-GDP, MIA i dozvole HALMED-a. Kompanija ostvaruje prihode kroz laboratorijske, regulatorne i farmakovigilancijske usluge, a istodobno razvija i vlastiti portfelj proizvoda.

Prema javno objavljenim podacima, PGF Pharma je u 2025. godini ostvarila približno 3,5 milijuna eura prihoda i 360 tisuća eura neto dobiti, dok za 2026. godinu navodi cilj rasta prihoda iznad 5,5 milijuna eura, uz planiranu neto dobit od 600 tisuća eura. Time kompanija poručuje da iza izdanja obveznica stoji poslovanje koje već ostvaruje rast i dobit.

U PGF Pharmi navode da ulagačima nude mogućnost sudjelovanja u daljnjem razvoju farmaceutske kompanije koja već ima vlastiti EU-GMP laboratorij, QA/QC infrastrukturu, regulatorni sustav i postojeće prihode.

Među ciljevima za iduće razdoblje navode se lansiranje prvih lijekova pod PGF brendom, uključujući Enoxaparin, Rivaroxaban i Nilotinib, registracija portfelja do 15 proizvoda te razvoj distributivne mreže u 27 zemalja Europske unije.

Kako navode iz ove kompanije, tijekom trajanja obveznice kompanija će kontinuirano raditi na odnosima s investitorima te redovito objavljivati sve relevantne poslovne i financijske informacije.

Ovaj tip mini obveznica nije novost na domaćem tržištu. Više se domaćih kompanija več okušalo u ovom tipu financiranja, a ove financijske instrumente na hrvatskom tržištu nude PBZ i Zaba.

Mini obveznica namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima te komunalnim društvima u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave, a poduzeća mogu koristiti financijska sredstva za investicije, obrtni kapital te transakcije spajanja i akvizicija. U odnosu na klasičan način financiranja, ovaj proizvod karakteriziraju značajke financiranja obveznicama koje klijentima omogućavaju fleksibilniju i pragmatičniju strukturu duga i njegove otplate.