Nvidia predviđa bilijun dolara prihoda od AI čipova

Jensen Huang najavljuje povijesni rast prodaje do 2027. godine uz uvođenje novih Groq 3 čipova i širenje suradnje sa Samsungom

Glavni izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, izjavio je kako očekuje najmanje bilijun dolara prihoda od čipova u otprilike sljedeće dvije godine, što je potaknuto masovnim usvajanjem novih alata umjetne inteligencije. Huang je istaknuo kako trenutačno predviđa da će do 2027. godine prihodi dosegnuti taj iznos, dodajući kako je uvjeren da će stvarna potražnja biti čak i veća, prenosi Financial Times.

Dionice Nvidije nakratko su porasle za više od dva posto nakon ovih komentara tijekom jučerašnjeg flagship GTC događaja u Silicijskoj dolini, no entuzijazam je bio kratkog vijeka jer je dionica do kraja dana pala na razinu nižu od one prije prezentacije. Huangove optimistične prognoze posljednjih su se mjeseci borile s nepovjerenjem Wall Streeta zbog zabrinutosti oko povrata golemih ulaganja u AI infrastrukturu, prijetnji lancu opskrbe uslijed sukoba na Bliskom istoku te nestašice memorijskih čipova potrebnih za Nvidijine proizvode.

Ipak, ova projekcija, koja znatno nadmašuje očekivanja analitičara, najnoviji je signal da se Nvidia kladi na daljnje ubrzanje AI buma. Njezina uloga vodećeg dobavljača naprednih čipova uzdigla ju je do statusa najvrjednije svjetske kompanije, iako investitori poput Genea Munstera iz Deepwater Asset Managementa primjećuju da dionica udara u zid zabrinutosti oko dugoročnog potencijala rasta.

Tehnološke inovacije i novi proizvodni partneri

Huang je ranije predviđao 500 milijardi dolara prihoda do kraja 2026. godine na temelju narudžbi za novi Blackwell i Rubin hardver, no nova procjena od bilijun dolara znatno je viša od konsenzusa analitičara koji za fiskalne godine 2027. i 2028. predviđaju oko 835 milijardi dolara. Prema Huangu, potražnju pokreću alati poput Anthropicovog Claude Codea i sve veća potreba za inferencijom, odnosno procesom izvođenja AI modela.

Tijekom dvosatnog govora najavio je i niz novih inicijativa, od partnerstava za robotaksije do čipova za orbitalne podatkovne centre, što je koncept koji je Elon Musk ranije isticao kao ključan za povezivanje SpaceX-a i xAI-a. Također je predstavljen Groq 3, nova jedinica za obradu jezika dizajnirana da ubrza odgovore AI sustava.

Ovaj potez pokazuje Nvidijin odmak od isključivog fokusa na GPU arhitekturu prema novim vrstama čipova. Groq 3 će proizvoditi Samsung u Južnoj Koreji, što predstavlja značajan odmak od Nvidijine uobičajene suradnje s tajvanskim TSMC-om. To je ujedno i prvi proizvod proizašao iz prošlogodišnjeg licencnog ugovora s tvrtkom Groq, čiji je osnivač Jonathan Ross prešao u Nvidiju.

Uspon personaliziranih AI agenata i sigurnosna rješenja

U kontekstu budućnosti, Huang je naglasio važnost osobnih AI agenata poput OpenClawa, koji je ove godine postao iznimno popularan, osobito u Kini. Ovaj alat omogućuje korisnicima stvaranje vlastitih AI asistenata koji koriste njihove osobne podatke i samostalno obavljaju zadatke, a njegov je uspjeh bio toliki da je OpenAI u veljači angažirao utemeljitelja projekta, Petera Steinbergera.

Uspoređujući OpenClaw s temeljnim tehnologijama poput Linuxa ili HTTP protokola, Huang ga je nazvao 'novim računalom'. Kako bi odgovorila na potrebe tržišta za većom sigurnošću, Nvidia je razvila i vlastiti softverski sloj nazvan NemoClaw. Ovaj je dodatak dizajniran kako bi osigurao privatnost i postavio sigurnosne ograde koje standardnom open-source proizvodu dosad nedostaju, čime Nvidia želi dodatno učvrstiti svoju ulogu u ekosustavu personalizirane umjetne inteligencije.