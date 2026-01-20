Kad oprema prestaje biti trošak i postaje prednost

Ne čekajte s nadogradnjom opreme. Standardizirajte svoje poslovanje i iskoristite posebne Linksove B2B uvjete već sada

U vrijeme kada se poslovni sustavi prilagođavaju novim regulatornim zahtjevima, rastućem pritisku na produktivnost i hibridnom načinu rada jedno je jasno: oprema više nije logistička stavka, nego temelj stabilnog i učinkovitog poslovanja. Zato ova Linksova B2B kampanja ne govori o 'novim laptopima', nego o level upu opreme – uz ekskluzivne popuste namijenjene isključivo poslovnim korisnicima.

Laptop kao core poslovanja – brojke koje čine razliku

Laptop je danas primarni radni alat: na njemu se donose odluke, obrađuju podaci, komunicira s klijentima i izvršavaju zakonske obveze. Kada performanse kasne, gubitak se ne mjeri u sekundama, nego u propuštenim rokovima, usporenim procesima i većem operativnom riziku.

U ovoj promociji odabrani su modeli koji nisu generički, nego prilagođeni stvarnim poslovnim scenarijima: od uređaja s 32 i 64 GB radne memorije za financijske, ERP i analitičke sustave preko snažnih procesora i diskretnih grafičkih kartica za tehničke i kreativne timove do energetski učinkovitih platformi za mobilne i hibridne načine rada. Svaki model jasno pridonosi produktivnosti, stabilnosti i skalabilnosti poslovanja. Drugim riječima, birate alat koji odmah podiže efikasnost, a ne samo 'novi laptop'.

Octio – uredska oprema nastala iz stvarnih potreba

Uz računalnu opremu kampanja uključuje i Octio, Linksov ekskluzivni brend uredske opreme razvijen kao konkretno rješenje za interne poslovne izazove. Octio nije reakcija na trendove, nego alat za standardizaciju radnih mjesta, eliminaciju improvizacija i smanjenje nepotrebnih troškova.

Proizvodi​ Octio​ fokusiraju se na ergonomiju, dugotrajnost i jednostavnost korištenja. Bilo da radite u uredu, hibridno ili na terenu, periferija Octio pruža konzistentno korisničko iskustvo i pouzdanu podršku u svakodnevnim zadacima. Ako opremu birate radi dugoročne učinkovitosti, sada je pravi trenutak za level up – iskoristite B2B cijene, standardizirajte radna mjesta i osigurajte pouzdanu podršku poslovanju.

Logitech – standard komunikacije u svakom poslovnom okružju

Komunikacija više nije dodatak radu – ona je kritični dio procesa. Online sastanci, pozivi s klijentima i koordinacija timova zahtijevaju pouzdan zvuk, jednostavnu upotrebu i kompatibilnost s alatima bez dodatnih prilagodbi.

Logitech je industrijski standard. Modeli H340 Stereo USB, H540 USB i H390 USB odabrani su zbog pouzdanosti, jednostavne upotrebe i kompatibilnosti s najčešće korištenim platformama. Kvalitetne slušalice znače manje nesporazuma, kraće sastanke i veću učinkovitost timova. Kada komunikacija funkcionira, procesi se ubrzavaju, a zaposlenici fokusiraju na posao, a ne na tehničke probleme.

Zašto ovo vrijedi sada

Ova kampanja nije masovna – namijenjena je tvrtkama koje žele standardizirati i unaprijediti poslovne procese. Posebne B2B cijene, ograničene količine i pažljivo odabrani modeli jamče stabilnost, brzinu i potpunu kontrolu nad radom tima. Ponuda pruža konkretno rješenje: opremu koja odmah podiže efikasnost, smanjuje zastoje i ujednačava kvalitetu rada u svim odjelima.

Level up opreme nije samo slogan – to je odluka. Danas ulažete pametno i osiguravate dugoročnu stabilnost. Ne čekajte – standardizirajte svoje poslovanje i iskoristite posebne Linksove B2B uvjete već sada.