Sveučilište Algebra Bernays pokreće Akademiju političkog liderstva

Kako danas izgleda političko liderstvo u vremenu kontinuiranih kriza, medijskih pritisaka, brzih odluka i sve složenijih odnosa moći? Koje kompetencije razlikuju administrativno upravljanje od stvarnog liderstva i kako donositi odluke u okolnostima stalnih promjena?

Na ta, ali i na mnoga druga pitanja dobit će odgovor svi uzvanici svečanog otvorenja Akademije političkog liderstva Sveučilišta Algebra Bernays, koje će biti održano u srijedu, 14. svibnja 2026. godine s početkom u 11:00 sati na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.

Na panel raspravi će istaknuti predstavnici politike, gospodarstva i javnog života otvoriti teme političkog liderstva u suvremenim okolnostima, od donošenja odluka pod javnim pritiskom i odgovornosti javnih funkcija do razvoja kompetencija potrebnih za dugoročno i učinkovito upravljanje.

Na panelu sudjeluju Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Željko Turk, saborski zastupnik, gradonačelnik Grada Zaprešića i predsjednik Udruge gradova RH, Mišel Jakšić, saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Koprivnice, Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke d.d., Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i Marija Pejčinović Burić, bivša glavna tajnica Vijeća Europe.

Akademija političkog liderstva Sveučilišta Algebra Bernays osmišljena je kao program razvoja političkog liderstva, strateškog razmišljanja i odgovornog javnog djelovanja, namijenjen svima koji žele profesionalno razumjeti i djelovati unutar političkog prostora. Program vodi Bianca Matković, stručnjakinja s više od 15 godina iskustva rada u samom političkom vrhu, kroz koje je sudjelovala u procesima političkog odlučivanja, strateškog upravljanja i javnog djelovanja na najvišim razinama.

Kroz deset modula program obuhvaća teme poput funkcioniranja političkih institucija, geopolitike i međunarodnih odnosa, strateškog liderstva, upravljanja javnim sustavima i financijama, političke komunikacije, javnog nastupa, odnosa s medijima, kriznog komuniciranja te upravljanja političkim kampanjama i razumijevanja birača. Poseban naglasak stavljen je na povezivanje teorije s konkretnim alatima i stvarnim političkim praksama. Predavači programa nisu isključivo akademski stručnjaci, već i aktualni i bivši političari, savjetnici, analitičari, komunikacijski stručnjaci i poslovni lideri različitih političkih opcija, čime se polaznicima omogućuje razumijevanje politike iz više perspektiva i razvoj vještina pregovaranja, strateškog promišljanja i donošenja odluka u uvjetima neslaganja i pritiska.

Program se izvodi na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays kroz deset modula koji će se održavati dva puta mjesečno, petkom i subotom. Upisi za novu generaciju polaznika su u tijeku.

