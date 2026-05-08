Productive se okreće AI-ju i uvodi agente u svoju platformu

Hrvatska SaaS tvrtka u svoj proizvod uvodi AI agente koji samostalno obavljaju operativne zadatke za agencije

IT tvrtke koje posluju u segmentu softvera kao usluge (SaaS) posljednjih su se godinu dana suočile s izazovom koji je temeljito promijenio njihovu industriju. Umjetna inteligencija postala je dovoljno moćna da preuzme značajan dio posla koji su do sada obavljali programeri, osobito u pisanju koda, i u tome je iznenađujuće učinkovita.

Globalne softverske tvrtke stoga pronalaze načine kako tu tehnologiju ugraditi u vlastite proizvode, a osim želje za opstankom na tržištu, cilj je i pomoći klijentima da se prilagode novim okolnostima u kojima samo pisanje koda više nije glavni posao programera. Sve se više očekuje da se programeri fokusiraju na strateške poslove poput odlučivanja o funkcionalnostima proizvoda, razumijevanja poslovnih potreba korisnika i vođenja razvojnih procesa.

Upravo to odlučio je napraviti i Productive, hrvatska tvrtka koja razvija softversku platformu za upravljanje poslovanjem agencija i konzultantskih tvrtki. S više od 40 tisuća korisnika u Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Nizozemskoj i nizu drugih tržišta, Productive trenutno zapošljava oko 150 stručnjaka iz regije.

U novoj verziji platforme, Productive 5.0, tvrtka uvodi AI agente, odnosno softverske asistente koji samostalno izvršavaju rutinske zadatke i izvještavaju o rezultatima, unutar granica koje korisnik sam definira.

– Nismo htjeli biti samo još jedan alat s AI etiketom. Proučavali smo tržište, slušali svoje korisnike i gradili stvari koje imaju smisla za način na koji oni rade – rekao je Tomislav Car, osnivač i glavni direktor Productivea.

Agenti za operativu, ljudi za odnose

Tvrtke poput marketinških i kreativnih agencija te konzultantskih kuća uz obveze prema klijentima svakodnevno obavljaju i mnoštvo operativnih zadataka. Istraživanje koje je Productive proveo među svojim korisnicima pokazalo je da se AI alati u sektoru stručnih usluga koriste svakodnevno, no čak 76 posto profesionalaca upotrebljava ih isključivo za pisanje i uređivanje sadržaja, dok samo 29 posto koristi te alate za planiranje i organizaciju posla.

Istovremeno, više od dvije trećine ispitanika izjavilo je da bi operativne zadatke poput procjena projekata, evidencije radnih sati i delegiranja poslova najradije prepustilo umjetnoj inteligenciji. Također, samo 17 posto korisnika spremno je AI-ju prepustiti komunikaciju s klijentima. Dakle, umjetna inteligencija preuzima operativu kako bi se ljudi mogli posvetiti strateškim i kreativnim zadacima.

Evidencija radnih sati koja se prije upisivala ručno sada se uz Productive 5.0 popunjava automatski. Poslovni izvještaji i specifične analize dostupni su u sekundi kroz AI asistenta, a AI Notetaker snima video pozive te odmah po završetku generira sažetke i sljedeće korake. Sustav je također moguće povezati s alatima koje tim već koristi, od kalendara i elektroničke pošte do platformi za komunikaciju, kodiranje ili dizajn.

Četiri godine rasta

Productive je tvrtka koju je Car pokrenuo nakon što je izašao iz operativnog poslovanja agencije Infinum, koju je osnovao još 2005. godine. Posljednje četiri godine kompanija bilježi kontinuirani rast.

Prema javno dostupnim podacima, Productive je u 2024. godini ostvario prihode od oko 4,5 milijuna eura, što predstavlja rast od više od 36 posto u odnosu na 2023. godinu. Taj se rast nastavio i u 2025. unatoč izazovima koje je umjetna inteligencija donijela cijelom SaaS sektoru. Kako je objasnio Car, prihodi su im u 2025. porasli 50 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Gotovo svi klijenti Productivea dolaze izvan Hrvatske, ponajviše s američkog, britanskog i nizozemskog tržišta, no snažnu bazu korisnika imaju i u Australiji. S novom verzijom proizvoda kojoj su dodani AI agenti tvrtka kreće prema postojećim, ali i novim klijentima od ponedjeljka 11. svibnja.

Unatoč usporavanju zapošljavanja u cijelom IT sektoru u Hrvatskoj, u Productiveu i dalje imaju otvorene pozicije za programere, upravo zbog navedenog rasta. Ipak, Car ističe da najveću potrebu imaju za product i projekt managerima te sličnim pozicijama.

Očekuje da će se takva zanimanja još više tražiti u njihovoj branši u budućnosti jer posjeduju specifična znanja o razvoju proizvoda koja postaju sve vrjednija, dok umjetna inteligencija preuzima sve više tehničkih zadataka. Iako AI piše kod, ljudi i dalje odlučuju što će se graditi, za koga i zašto.