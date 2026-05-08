Bitcoin ETF-ovi u petotjednom plusu, apetit institucija se vraća

Bitcoin spot ETF-ovi dosegli su 108,76 milijardi dolara neto imovine, institucionalna potražnja se vratila

Američki bitcoin ETF-ovi zabilježili su pet uzastopnih tjedana pozitivnog priljeva dok se zaštite od pada smanjuju na tržištima derivata, što signalizira širi povratak institucionalne potražnje.

Neto priljevi za tekući tjedan, koji je završio 6. svibnja, dosegli su 1,05 milijardi dolara, čime je kumulativni iznos tijekom petotjednog niza dosegao približno 3,8 milijardi dolara, prema podacima SoSoValue. Ukupna neto imovina koju drže američki spot ETF-ovi sada iznosi 108,76 milijardi dolara, što je rekord.

Bitcoin je pao za 1,3 posto i trguje po cijeni od oko 81.100 dolara, prema podacima CoinGecka. Vodeća kriptovaluta vratila je dobitke na tržište, padajući nakon što su je vijesti o mirovnom sporazumu s Iranom u srijedu podigle na lokalni vrhunac od 82.500 dolara.

Institucije se vraćaju iz tri prepoznatljiva razloga: očekivanog rješavanja neprijateljstava između SAD-a i Irana, rasta dionica potaknutog umjetnom inteligencijom i očekivanog zakonodavstva o kriptovalutama u Washingtonu, prema Jeffu ​​Meiju, operativnom direktoru BTSE-a.

- Od ove tri, predstojeće usvajanje Zakona CLARITY najvjerojatnije će potaknuti institucionalnu kupnju jer smanjuje regulatorne prepreke i otvara put puno široj primjeni kriptovaluta - rekao je Mei.

Niz priljeva podudara se sa strukturnim pomakom u pozicioniranju derivata i opcija.

25-delta asimetrija, mjera premije koju trgovci plaćaju za kupnju put opcija ili medvjeđih oklada za zaštitu od pada, smanjuje se prema neutralnoj vrijednosti kroz sve dospijeće, s jednotjednom asimetrijom koja se približava nuli, prema izvješću Glassnodea od četvrtka.

Bitcoin je također povratio dva ključna praga: prosječnu vrijednost pravog tržišta od 78.200 dolara i kratkoročnu cijenu držanja od 79.100 dolara, čime je prosječna cijena akvizicije svih aktivno transakcijskih ponuda u jednom dijelu porasla, rekli su analitičari Glassnodea.

Sljedeća velika zona ponude nalazi se blizu aktivne realizirane cijene od 85.200 dolara.

Priljevi ETF-ova nose strukturnu težinu čak i uzimajući u obzir institucionalnu aktivnost zaštite. Andri Fauzan Adziima, voditelj istraživanja u Bitrue Research Instituteu, rekao je za da iako neke institucije osiguravaju izloženost ETF-ovima kratkim trajnim obveznicama kako bi provodile delta-neutralne strategije, neto učinak ostaje stvarna spot potražnja koja smanjuje dostupnu ponudu, što je znak zrelosti tržišta, a ne razvodnjavanje bikovskog signala, dodao je.

Bitcoin je nastavio nadmašivati ​​tradicionalnu imovinu unatoč trajnoj geopolitičkoj neizvjesnosti, služeći kao zaštita. Korisnici na prediktivnim tržištima odražavaju taj optimizam pripisujući 86 postotnu vjerojatnost da bi sljedeći potez bitcoina mogao dovesti do 84.000 dolara umjesto 55.000 dolara.