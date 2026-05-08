Radioaktivni otpad u Dvoru: Krenula službena procjena zahvata

Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz NE Krško i IRAO-a ulazi u ključnu fazu na 47,5 hektara bivšeg vojnog kompleksa

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije pokrenulo je postupak procjene utjecaja na okoliš za projekt Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Općine Dvor u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ovim je činom službeno otvorena jedna od najosjetljivijih infrastrukturnih procedura u Hrvatskoj posljednjih godina. Projekt predviđa dugoročno skladištenje 'institucionalnog radioaktivnog otpada' (IRAO) te polovice 'nisko i srednje radioaktivnog otpada' (NSRAO) iz Nuklearne elektrane Krško. Infrastrukturni razmjeri i lokacija

Nositelj projekta je Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NE Krško, a zahvat se planira na lokaciji Čerkezovac, unutar bivšeg vojnog skladišnog kompleksa na južnim obroncima Trgovske gore, na ukupnoj površini većoj od 475 tisuća četvornih metara, odnosno oko 47,5 hektara.

Prema dokumentaciji Ministarstva, riječ je o strateškom državnom projektu koji proizlazi iz nacionalnog programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada te Zakona o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Konačna realizacija ipak ovisi o ishodu procjene utjecaja na okoliš i javne rasprave.

Inače, projekt uključuje izgradnju dugoročnog skladišta za nisko i srednje radioaktivni otpad kapaciteta oko 2450 armiranobetonskih spremnika, kao i središnjeg skladišta za institucionalni radioaktivni otpad koje će nastati rekonstrukcijom postojećih vojnih objekata. U sklopu centra planirana je i upravna zgrada s informativnim centrom te nova interna prometna i komunalna infrastruktura.

Logistika i sigurnosni sustavi

Prema dokumentu, radioaktivni otpad dopremao bi se cestovnim putem, u prethodno obrađenom i kondicioniranom obliku, dok se sama obrada otpada neće odvijati na lokaciji centra. Ministarstvo navodi da je sigurnost sustava predviđena kroz višestruke inženjerske barijere, sustave radiološkog nadzora, protupožarnu zaštitu te kontinuirani monitoring radioaktivnosti okoliša u skladu sa smjernicama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Prekogranični utjecaj i prometna mreža

Lokacija centra nalazi se oko 600 metara od granice s Bosnom i Hercegovinom i u blizini rijeke Une, zbog čega će se uz hrvatski postupak provesti i prekogranična procjena utjecaja na okoliš prema Espoo konvenciji. Najbliži stambeni objekti udaljeni su oko 150 metara od granice obuhvata zahvata, dok je skladišni dio centra predviđen oko dva kilometra od naselja Matijevići.

Dokumentacija otkriva i da će zbog budućeg transporta otpada biti potrebna rekonstrukcija oko 2,2 kilometra prometnica koje vode prema kompleksu Čerkezovac, kako bi se prilagodile teškom teretnom prometu. Taj dio infrastrukturnih radova formalno nije uključen u predmetni zahvat, nego ga planiraju Općina Dvor i Županijske ceste Sisačko-moslavačke županije.

Procedura i uloga javnosti

Studiju utjecaja na okoliš izradio je ovlaštenik EKONERG iz Zagreba. Ministarstvo je imenovalo savjetodavno stručno povjerenstvo koje će, nakon analize studije i provedene javne rasprave, donijeti mišljenje o prihvatljivosti zahvata. U postupku sudjeluje 12 nadležnih tijela, uključujući Institut Ruđer Bošković, Ministarstvo zdravstva i Ravnateljstvo civilne zaštite. Javna rasprava trajat će najmanje 30 dana, a tijekom tog razdoblja bit će omogućen javni uvid u Studiju te će se održati javno izlaganje o zahvatu, što predstavlja ključni trenutak za sudjelovanje zainteresirane javnosti.