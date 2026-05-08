Pical Resort vrijedan 200 milijuna eura jača turizam Istre

Najveći turistički projekt u Hrvatskoj donosi 800 novih radnih mjesta i inovativne sadržaje za goste i lokalnu zajednicu

Pical Resort 5*, najveći je turistički projekt u Hrvatskoj ukupne vrijednosti ulaganja u zonu Pical od 200 milijuna eura. Ova investicija pozicionira Poreč i Hrvatsku na tržište luksuznog odmorišnog turizma te značajno doprinosi razvoju lokalnog gospodarstva i destinacije. Pical u prva dva mjeseca nakon otvorenja bilježi izvrsnu popunjenost i potražnju za predstojeću ljetnu sezonu te su rezervacije već na oko 70 posto godišnjeg plana.

Pical Resort smješten je uz novouređenu šetnicu Parenzana i plažu Pical, svega nekoliko minuta hoda od povijesne jezgre Poreča. Koncipiran kao resort otvorenog tipa, prirodno je povezan s gradom kroz novo uređene javno dostupne šetnice, plaže, sportske sadržaje i druge prostore namijenjene podjednako gostima i lokalnoj zajednici. Resort je razvijen kroz tri hotelska koncepta. Središnji hotel Pical, nastao rekonstrukcijom nekadašnjeg hotela Pical, okuplja glavne zajedničke sadržaje resorta. Pical Family Hotel prilagođen je obiteljima i odmoru s djecom, dok Pical Suites predstavlja najluksuzniji dio resorta s vlastitom recepcijom, bazenima i restoranom Parenzana.

Uz raznoliku ponudu smještaja, gostima su na raspolaganju glavni restoran te Dine Around koncept koji, uz suradnju chefova s Michelinovim zvjezdicama, omogućuje izbor između osam restorana. Ponuda resorta obuhvaća sadržaje usmjerene na luksuzni, obiteljski, wellness, gourmet i aktivni odmor, uključujući prvi ESPA wellness centar u Hrvatskoj, internacionalni Purobeach Club, Rooftop Bar by Laurent-Perrier, unutarnje i vanjske bazene te bogatu sportsku infrastrukturu.

Važan dio projekta čini i Pical Event Center, najveći kongresni centar u Istri kapaciteta do 1.200 sudionika i jedan od svega tri kongresna centra te veličine u Hrvatskoj. Time se Poreč dodatno pozicionira kao cjelogodišnja destinacija za poslovni turizam i međunarodna događanja.

Pical Resort značajno doprinosi lokalnom gospodarstvu kroz cjelogodišnje poslovanje, više od 800 novih radnih mjesta i suradnju s lokalnim partnerima. Lokalizacija ponude snažno je izražena u ponudi hrane i piće pa se u resortu primjerice nude lokalna vina i pivo, istarsko maslinovo ulje, kamenice iz Lima, riba i plodovi mora iz Jadrana te brojne druge istarske delicije. Experience concierge nudi jedinstvene doživljaje kao što je lov na tartufe, posjet vinskim podrumima ili vođene ture starogradskom jezgrom. Nova zona Pical koncipirana je kao prostor otvoren lokalnoj zajednici kroz javno dostupne šetnice, plaže, sportsku infrastrukturu i sadržaje koje koriste i gosti i građani, a sporazumom sa Sportskom zajednicom Grada Poreča, u sklopu resorta u unutrašnjim i vanjskim bazenima, osigurani su uvjeti za kvalitetan trening porečkoj djeci i sportskim klubovima tijekom cijele godine.

Projekt je realiziran uz sudjelovanje brojnih hrvatskih projektantskih, građevinskih i specijaliziranih poduzeća, dok je tijekom izgradnje na gradilištu bilo angažirano do 750 radnika dnevno. Realiziran je prema najvišim standardima održive gradnje i nositelj je DGNB predcertifikata. Pical koristi energiju iz solarnih i drugih obnovljivih izvora, uz implementirane sustave prikupljanja i korištenja kišnice te biokompostiranja otpada. Posebna pažnja posvećena je krajobraznom uređenju i hortikulturi, uključujući sadnju više od 250 novih stabala.

- Pical Resort dugoročno mijenja turističku sliku Poreča, Istre i Hrvatske. Posebno nam je važno što je riječ o projektu koji povezuje cjelogodišnje poslovanje, kvalitetna radna mjesta i jaki lokalni identitet. Projekt je rezultat zajedničkog rada brojnih stručnjaka iz Valamara te partnera iz Hrvatske, ostvarenog u suradnji s Gradom Porečom. Vjerujemo da upravo ovakve investicije predstavljaju smjer razvoja hrvatskog turizma prema većoj dodanoj vrijednosti i održivom razvoju destinacija - izjavio je Željko Kukurin, predsjednik Uprave Valamara.

Identitet resorta inspiriran je Parenzanom, nekadašnjom željezničkom prugom koja je povezivala Poreč i Trst, a danas kao šetnica i biciklistička staza simbolično korz Istru povezuje tri države. Duh Parenzane utkan je u arhitekturu, dizajn interijera, gourmet ponudu, wellness sadržaje te Art Pical koncept, kroz koji su u resortu predstavljena brojna umjetnička djela iz fundusa Valamar Riviere, prikupljanog još od 1960-ih godina i nova umjetnost, originalni radovi nagrađivanih hrvatskih i istarskih umjetnika te umjetnika iz zemalja koje povezuje Parenzana. Djela akademskih i lokalnih autora dodatno povezuju resort s identitetom Poreča i Istre te stvaraju autentičan doživljaj prostora i destinacije.