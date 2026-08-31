Zašto je 'Indeks povratka' ključan i za logistiku, transport i skladišta, ali I supermarkete

Nova Pulserova metrika daje logistici i maloprodaji mjerljivu prednost: zadržavanje uigranih sezonaca umjesto stalne potrage za novima

Kad se spomene sezonski posao, prva asocijacija u Hrvatskoj gotovo automatski ide prema hotelima, konobama i plažnim barovima. No jedan jednako velik, a puno tiši segment tržišta rada svake godine prolazi kroz identičnu dramu: distributivni centri koji se pripremaju za val online narudžbi, špediterske tvrtke koje pojačavaju flote pred berbu i izvoz te skladišta prehrambene i poljoprivredne industrije koja u vrhuncu sezone rade u tri smjene, te jasno supermarkete. Za sve njih vrijedi ista bolna istina kao i za turizam: lakše je zaposliti nekoga jednom, nego uvjeriti ga da se vrati iduće godine.

Upravo zato inicijativa platforme Pulser, koja lansira novu kategoriju „Najbolji poslodavac sezonskih radnika“ i uvodi mjerljiv Indeks povratka, ne bi trebala proći ispod radara HR odjelima u navedenim industrijama.

Zašto bi HR u trebao pratiti ovaj pokazatelj

Dvije metrike koje Pulser uvodi izravno su primjenjive na tvrtke koje trebaju sezonske radnike:

Sezonski eNPS – pitanje bi li radnik preporučio posao kolegi za sljedeću sezonu izuzetno je relevantno za skladišta i distributivne centre, koji se u pravilu popunjavaju upravo preporukama unutar lokalne zajednice.

– pitanje bi li radnik preporučio posao kolegi za sljedeću sezonu izuzetno je relevantno za skladišta i distributivne centre, koji se u pravilu popunjavaju upravo preporukama unutar lokalne zajednice. Indeks povratka – postotak radnika koji planiraju vratiti se na istu poziciju iduće sezone izravno govori o stabilnosti tima za rukovanje robom, obradu narudžbi ili vožnju, gdje je uhodanost radnika presudna za brzinu i točnost.

Za operativne menadžere ovo nije samo HR statistika. Sezonski radnik koji se vraća treću ili četvrtu godinu zaredom već poznaje procedure što izravno smanjuje broj grešaka u izvršenju posla.

Employer branding – podatak koji daje prednost and konkurencijom

Priznanje poput 'Najbolji poslodavac sezonskih radnika', dobiveno kroz vjerodostojno, objektivno istraživanje, može postati ključna prednost baš u ovoj niši tržišta rada. Zamislite kandidata koji odlučuje između tri gotovo identična oglasa za posao u skladištu takva statistika, poput '70% naših sezonskih radnika vraća nam se svake godine', ostavit će mnogo dublji dojam i lakše će prevagnuti u vašu korist nego uobičajen, generički opis tvrtke.

Vremenski okvir za pravovremenu tržišnu reakciju

Ankete se provode od 15. kolovoza do 15. listopada – razdoblje koje se u turizmu poklapa sa završetkom glavne sezone. To znači da bi tvrtke iz ovog sektora rezultate mogle iskoristiti gotovo odmah, za pravovremeno planiranje angažmana istih ljudi za predbožićnu sezonu, umjesto čekanja do proljeća.