Chelsea FC dobiva kripto sponzora nakon upozorenja regulatora

Prema Circleu, naziv stablecoina USDC pojavit će se na prednjoj strani klupskih dresova za nadolazeću nogometnu sezonu

Circle, izdavatelj USDC stablecoina, bit će najnoviji sponzor nogometnog kluba Chelsea samo nekoliko mjeseci nakon što je britansko financijsko regulatorno tijelo upozorilo na sumnjive sponzorske ugovore s neovlaštenim financijskim tvrtkama, uključujući kripto tvrtke.

U petak objavljenom priopćenju, Circle je rekao da će se njihovo ime i USDC pojaviti na dresovima igrača Chelsea FC-a u sezoni 2026./2027. Sporazum o partnerstvu između nogometnog kluba i tvrtke za digitalnu imovinu sklopljen je otprilike tri mjeseca nakon što je britansko Uprava za financijsko ponašanje (FCA) izjavila da je poslala upozorenja klubovima u Premier ligi, potencijalno uključujući i Chelsea.

Pisma su se odnosila na ‘neovlaštene’ tvrtke, uključujući kripto tvrtke, koje su koristile sponzorske ugovore za ciljanje nogometnih navijača, potencijalno kršeći britanske zakone o financijskim uslugama. Circle UK Trading Limited, britanska podružnica tvrtke, navedena je kao tvrtka ovlaštena prema FCA-u za pružanje određenih financijskih usluga stanovnicima od 2018. godine.

Stablecoini poput USDC-a također su legalni za korištenje u zemlji, iako zakonodavci rade na uspostavljanju sveobuhvatnog regulatornog okvira za digitalnu imovinu. Financijsko nadzorno tijelo spremno je provoditi nove standarde za tvrtke digitalne imovine, uključujući izdavatelje stablecoina, počevši od listopada 2027.

Valja napomenuti da, iako je Circle rekao da je USDC izdao određeni regulirani partner, stablecoin nije izdan niti reguliran prema zakonima Ujedinjenog Kraljevstva.

Glasnogovornik FCA-a odbio je komentirati sponzorstvo. Glasnogovornik Circlea rekao je da se sponzorstvo odnosi na izgradnju imidža brenda, a ne na financijsku promociju.