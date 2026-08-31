Tvrtke i tržišta
Ivica Mamić poslovno se razišao sa sestrom Ankicom i osnovao novu tvrtku
31. kolovoza 2026.
foto
Pokrenuo je Prevent Media, a uskoro otvara event dvoranu i najavljuje nekoliko ambicioznih međunarodnih projekata
Prelazak iz jedne u drugu tvrtku na hrvatskom tržištu marketinških i komunikacijskih agencija nije nikakva rijetkost pa onda niti novost koja ima dovoljnu težinu bi izazvala posebnu pažnju. No odlazak Ivice Mamića iz Agencije IMC, u kojoj je proveo 25 godina, od čega zadnjih 20 godina na poziciji direktora, iznimka je u tom smislu jer to prije svega znači njegov poslovni razlaz sa sestrom Ankicom Mamić. A to je već vijest koja se brzinom munje proširila branšom.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci