Tvrtke i tržišta

Ivica Mamić poslovno se razišao sa sestrom Ankicom i osnovao novu tvrtku

31. kolovoza 2026.
Ivica Mamić

Ivica Mamić

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Manuela Tašler
Manuela Tašler
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Pokrenuo je Prevent Media, a uskoro otvara event dvoranu i najavljuje nekoliko ambicioznih međunarodnih projekata

Prelazak iz jedne u drugu tvrtku na hrvatskom tržištu marketinških i komunikacijskih agencija nije nikakva rijetkost pa onda niti novost koja ima dovoljnu težinu bi izazvala posebnu pažnju. No odlazak Ivice Mamića iz  Agencije IMC, u kojoj je proveo 25 godina, od čega zadnjih 20 godina na poziciji direktora,  iznimka je u tom smislu jer to prije svega znači njegov poslovni razlaz sa sestrom Ankicom Mamić.  A to je već vijest koja se brzinom munje proširila branšom.

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#Ivica Mamić#Ankica Mamić#Agencija Imc#Prevent Media
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