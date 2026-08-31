Atlantic Grupa preuzela Osem, ulaganja premašuju 40 milijuna eura



Pogon u Murskoj Soboti postat će treća Atlanticova proizvodna lokacija za delikatesne namaze, s fokusom na izvoz u zapadnu Europu

Atlantic Droga Kolinska zaključila je preuzimanje slovenske tvrtke Osem, izvijestili su iz Atlantic Grupe te najavili da u Murskoj Soboti, gdje se nalazi njezin proizvodni pogon, planiraju daljnja ulaganja.

Ukupna vrijednost akvizicije i planiranih ulaganja premašuje 40 milijuna eura. Brend Kekec, kao noseći brend preuzetog asortimana, upotpunit će portfelj prepoznatljivih brendova Atlantic Grupe, a kompanija namjerava zadržati postojeće suradnje i proizvodnju proizvoda za trgovačke robne marke.

Tom akvizicijom Grupa dodatno jača poslovanje u Sloveniji, koja ostaje jedno od ključnih proizvodnih, distribucijskih i investicijskih tržišta te važan dio dugoročne razvojne strategije Grupe, navode iz kompanije.

U Sloveniji u sustavu Atlantica već posluju punionica asortimana bezalkoholnih pića u Rogaškoj Slatini, pogoni za proizvodnju kave i delikatesnih namaza u Izoli te značajne distribucijske i logističke aktivnosti sa sjedištem u Ljubljani.

U Murskoj Soboti, gdje se nalazi proizvodni pogon Osema, Atlantic Grupa planira daljnja ulaganja koja će podržati razvoj proizvodnje, povećati kapacitete i stvoriti prilike za nova radna mjesta.

Ta lokacija, ističu iz Atlantica, ima značajan potencijal, a plan razvoja predviđa da uz Izolu i Hadžiće u Bosni i Hercegovini postane treća proizvodna lokacija za delikatesne namaze, namijenjena i izvozu na zapadnoeuropska tržišta.

Posao najavljen još prošle godine

Miroslav Flisar. Zaključenje transakcije bilo je uvjetovano odobrenjem slovenske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i ispunjenjem drugih uvjeta. Preuzimanje Osema Atlantic je najavio još u srpnju prošle godine , kada je Atlantic Droga Kolinska predala obvezujuću ponudu za kupnju kompanije koju je prihvatio njezin vlasnik. Zaključenje transakcije bilo je uvjetovano odobrenjem slovenske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i ispunjenjem drugih uvjeta.

Osem se bavi proizvodnjom i prodajom mesnih namaza i prerađevina, vlasnik je brenda Kekec te proizvodnog pogona u Murskoj Soboti. Kompanija je 2024. ostvarila oko šest milijuna eura prihoda, a Atlantic je još prilikom najave akvizicije istaknuo da će preuzeti i zaposlenike.

U odnosu na veličinu Atlantic Grupe riječ je o relativno maloj kompaniji. Zbog toga je za Atlantic vrijednost Osema znatno šira od postojećih prihoda kompanije. Uz brend Kekec, Atlantic dobiva dodatne proizvodne kapacitete upravo u jednoj od svojih najvažnijih i najbrže rastućih kategorija.

Delikatesni namazi bili su u 2025. među glavnim pokretačima rasta Grupe, s povećanjem prihoda od 10,2 posto. Atlantic u toj kategoriji već ima svoj međunarodno najpoznatiji brend Argeta.

Najava da bi Murska Sobota trebala postati treća proizvodna lokacija za delikatesne namaze pokazuje i da Osem nije preuzet samo radi Kekeca i jačanja pozicije na slovenskom tržištu. Pogon bi trebao postati dio šire Atlanticove proizvodne platforme i služiti rastu izvoza prema zapadnoj Europi.

Nakon Doncafea i ljekarni stigao Kekec

Preuzimanje Osema ujedno je nastavak novog ciklusa akvizicija Atlantic Grupe, usmjerenog prije svega na jačanje poslovanja u kategorijama u kojima kompanija već ima snažnu tržišnu poziciju.

Najveća recentna industrijska akvizicija prije Osema bilo je preuzimanje srpskog Strauss Adriatica , zaključeno u ožujku 2024. Atlantic je time dobio brendove Doncafe i C kafa, proizvodni pogon u Šimanovcima kraj Beograda i oko 220 zaposlenika. Ponuda je bila temeljena na vrijednosti kompanije od 40,5 milijuna eura.

Doncafe i C kafa priključeni su Atlanticovim brendovima Grand kafa i Barcaffè, čime je kompanija dodatno učvrstila poziciju u kategoriji kave. Integracija Strauss Adriatica već se tijekom 2024. odrazila na rast poslovanja, a Atlantic je tada akviziciju isticao kao primjer ostvarivanja postakvizicijskih sinergija.

Početkom ove godine Atlantic je akvizicijski rast nastavio i u ljekarničkom poslovanju. Njegov lanac Farmacia preuzeo je devet ljekarni Deltis Pharm od Belupa . Atlanticova ponuda ukupne vrijednosti 10,9 milijuna eura uključivala je kupoprodajnu cijenu ljekarničkog poslovanja te ulaganje Farmacije u petogodišnje strateško partnerstvo s Belupom.

Preuzimanjem tih devet lokacija Atlantic je dodatno ojačao Farmaciju, koju razvija organskim otvaranjem novih lokacija, ali i akvizicijama.

Atlantic se koncentrira na ključne kategorije

Posljednje transakcije pokazuju prilično jasan obrazac Atlanticove strategije. Umjesto širenja u nove kategorije, kompanija akvizicijama povećava tržišni udio i proizvodne kapacitete tamo gdje već ima snažne brendove i razvijenu distribuciju.

Strauss Adriatic tako je ojačao poslovanje kave, Osem jača delikatesne namaze, dok Deltis Pharm povećava Atlanticovu prisutnost u ljekarničkom poslovanju. U slučaju Osema dodatnu težinu daje najava ulaganja zahvaljujući kojima bi Murska Sobota trebala prerasti iz pogona relativno malog slovenskog proizvođača u jednu od tri Atlanticove proizvodne baze za delikatesne namaze i proizvodnju za zapadnoeuropska tržišta.