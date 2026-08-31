Tvrtke i tržišta
Atlantic Grupa preuzela Osem, ulaganja premašuju 40 milijuna eura
31. kolovoza 2026.
foto
Pogon u Murskoj Soboti postat će treća Atlanticova proizvodna lokacija za delikatesne namaze, s fokusom na izvoz u zapadnu Europu
Atlantic Droga Kolinska zaključila je preuzimanje slovenske tvrtke Osem, izvijestili su iz Atlantic Grupe te najavili da u Murskoj Soboti, gdje se nalazi njezin proizvodni pogon, planiraju daljnja ulaganja.
Ukupna vrijednost akvizicije i planiranih ulaganja premašuje 40 milijuna eura. Brend Kekec, kao noseći brend preuzetog asortimana, upotpunit će portfelj prepoznatljivih brendova Atlantic Grupe, a kompanija namjerava zadržati postojeće suradnje i proizvodnju proizvoda za trgovačke robne marke.
Tom akvizicijom Grupa dodatno jača poslovanje u Sloveniji, koja ostaje jedno od ključnih proizvodnih, distribucijskih i investicijskih tržišta te važan dio dugoročne razvojne strategije Grupe, navode iz kompanije.
U Sloveniji u sustavu Atlantica već posluju punionica asortimana bezalkoholnih pića u Rogaškoj Slatini, pogoni za proizvodnju kave i delikatesnih namaza u Izoli te značajne distribucijske i logističke aktivnosti sa sjedištem u Ljubljani.
U Murskoj Soboti, gdje se nalazi proizvodni pogon Osema, Atlantic Grupa planira daljnja ulaganja koja će podržati razvoj proizvodnje, povećati kapacitete i stvoriti prilike za nova radna mjesta.
Ta lokacija, ističu iz Atlantica, ima značajan potencijal, a plan razvoja predviđa da uz Izolu i Hadžiće u Bosni i Hercegovini postane treća proizvodna lokacija za delikatesne namaze, namijenjena i izvozu na zapadnoeuropska tržišta.
Posao najavljen još prošle godine
Preuzimanje Osema Atlantic je najavio još u srpnju prošle godine, kada je Atlantic Droga Kolinska predala obvezujuću ponudu za kupnju kompanije koju je prihvatio njezin vlasnik Miroslav Flisar. Zaključenje transakcije bilo je uvjetovano odobrenjem slovenske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i ispunjenjem drugih uvjeta.
Osem se bavi proizvodnjom i prodajom mesnih namaza i prerađevina, vlasnik je brenda Kekec te proizvodnog pogona u Murskoj Soboti. Kompanija je 2024. ostvarila oko šest milijuna eura prihoda, a Atlantic je još prilikom najave akvizicije istaknuo da će preuzeti i zaposlenike.
U odnosu na veličinu Atlantic Grupe riječ je o relativno maloj kompaniji. Zbog toga je za Atlantic vrijednost Osema znatno šira od postojećih prihoda kompanije. Uz brend Kekec, Atlantic dobiva dodatne proizvodne kapacitete upravo u jednoj od svojih najvažnijih i najbrže rastućih kategorija.
Delikatesni namazi bili su u 2025. među glavnim pokretačima rasta Grupe, s povećanjem prihoda od 10,2 posto. Atlantic u toj kategoriji već ima svoj međunarodno najpoznatiji brend Argeta.
Najava da bi Murska Sobota trebala postati treća proizvodna lokacija za delikatesne namaze pokazuje i da Osem nije preuzet samo radi Kekeca i jačanja pozicije na slovenskom tržištu. Pogon bi trebao postati dio šire Atlanticove proizvodne platforme i služiti rastu izvoza prema zapadnoj Europi.
Nakon Doncafea i ljekarni stigao Kekec
Preuzimanje Osema ujedno je nastavak novog ciklusa akvizicija Atlantic Grupe, usmjerenog prije svega na jačanje poslovanja u kategorijama u kojima kompanija već ima snažnu tržišnu poziciju.
Najveća recentna industrijska akvizicija prije Osema bilo je preuzimanje srpskog Strauss Adriatica, zaključeno u ožujku 2024. Atlantic je time dobio brendove Doncafe i C kafa, proizvodni pogon u Šimanovcima kraj Beograda i oko 220 zaposlenika. Ponuda je bila temeljena na vrijednosti kompanije od 40,5 milijuna eura.
Doncafe i C kafa priključeni su Atlanticovim brendovima Grand kafa i Barcaffè, čime je kompanija dodatno učvrstila poziciju u kategoriji kave. Integracija Strauss Adriatica već se tijekom 2024. odrazila na rast poslovanja, a Atlantic je tada akviziciju isticao kao primjer ostvarivanja postakvizicijskih sinergija.
Početkom ove godine Atlantic je akvizicijski rast nastavio i u ljekarničkom poslovanju. Njegov lanac Farmacia preuzeo je devet ljekarni Deltis Pharm od Belupa. Atlanticova ponuda ukupne vrijednosti 10,9 milijuna eura uključivala je kupoprodajnu cijenu ljekarničkog poslovanja te ulaganje Farmacije u petogodišnje strateško partnerstvo s Belupom.
Preuzimanjem tih devet lokacija Atlantic je dodatno ojačao Farmaciju, koju razvija organskim otvaranjem novih lokacija, ali i akvizicijama.
Atlantic se koncentrira na ključne kategorije
Posljednje transakcije pokazuju prilično jasan obrazac Atlanticove strategije. Umjesto širenja u nove kategorije, kompanija akvizicijama povećava tržišni udio i proizvodne kapacitete tamo gdje već ima snažne brendove i razvijenu distribuciju.
Strauss Adriatic tako je ojačao poslovanje kave, Osem jača delikatesne namaze, dok Deltis Pharm povećava Atlanticovu prisutnost u ljekarničkom poslovanju. U slučaju Osema dodatnu težinu daje najava ulaganja zahvaljujući kojima bi Murska Sobota trebala prerasti iz pogona relativno malog slovenskog proizvođača u jednu od tri Atlanticove proizvodne baze za delikatesne namaze i proizvodnju za zapadnoeuropska tržišta.
Istodobno kompanija izlazi iz manjih djelatnosti koje više ne smatra strateškima. Tijekom 2025. prodala je tvrtku Montana Plus, što je Atlantic opisao kao nastavak dezinvestiranja manjih, odnosno non-core poslovnih aktivnosti.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci