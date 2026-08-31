Što će biti s novcem za Verne? SAFU najavio završnu provjeru

Od 89,7 milijuna eura isplaćenog predujma dosad je prihvatljivim utvrđeno 17,1 milijun eura troškova

SAFU ističe da se konačna ocjena ostvarenja ciljeva projekta robotaksija tvrtke Verne može donijeti tek nakon završetka provedbe i pregleda dokumentacije, pri čemu je ta tvrtka iz sastava Rimac grupe završni zahtjev za nadoknadu sredstava dužna podnijeti u roku od 30 dana od isteka provedbe projekta, dok u tom razdoblju može i pravdati preostali dio isplaćenog predujma.

Provedba projekta trajala je do 30. kolovoza 2026. godine, stoga se konačna ocjena ostvarenja ciljeva projekta može donijeti tek nakon završetka provedbe i pregleda cjelokupne završne dokumentacije. Korisnik je dužan završni zahtjev za nadoknadu sredstava podnijeti u roku od 30 dana od isteka razdoblja provedbe projekta, stoji u odgovoru Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) na upit Hine.

Nakon završetka projekta i dostave završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava, navode, provest će se pregled cjelokupne dokumentacije te utvrditi opseg ostvarenja ugovornih obveza i prihvatljivost prijavljenih troškova. Ugovor predviđa posljedice u slučaju neispunjenja ugovornih obveza ili neostvarenja ugovorenih rezultata. Iznos bespovratnih sredstava može se smanjiti ako se projekt ne provodi, provodi samo djelomično ili kasni, napominju.

Iz SAFU-a kažu da je proizvodnja i testiranje 60 verifikacijskih prototipova te testiranje sustava za autonomnu vožnju bilo jedan od pokazatelja u okviru osme tranše Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Korisnik je za svih 60 prototipova dostavio dokaznu dokumentaciju, uključujući službene potvrde o pregledu koje je izdao Centar za vozila Hrvatske, ističu.

Također, navode, potpisan je sporazum s Gradom Zagrebom i pružateljem usluga javnog prijevoza o izdavanju 50.000 besplatnih vaučera za vožnju potpuno autonomnim vozilima osobama s invaliditetom i/ili osobama koje nailaze na poteškoće u korištenju drugih vrsta javnog prijevoza. To su sve faze koje su uspješno ostvarene i doprinose sveukupnom cilju projekta, kažu iz SAFU-a.

U slučaju raskida ugovora, napominju da je korisnik dužan vratiti primljena sredstva, dok se, ovisno o okolnostima, umjesto raskida može primijeniti financijska korekcija.

- Točan iznos eventualnog povrata u ovom trenutku nije moguće utvrditi jer ovisi o konačnom činjeničnom stanju i opsegu ostvarenih obveza. Ako dio isplaćenog predujma ne bude opravdan prihvatljivim troškovima, taj iznos ne može ostati korisniku, nego se primjenjuju ugovorni mehanizmi financijske korekcije i povrata - ističu.

Dio koji ne bude opravdan prihvatljivim troškovima podliježe povratu

Pojašnjavaju i da ugovor predviđa mogućnost povrata već primljenih sredstava ako se utvrdi neispunjenje ugovornih obveza. Međutim, povrat nije automatski jednak cjelokupnom isplaćenom iznosu, nego se određuje nakon završetka projekta, ovisno o opsegu ostvarenih rezultata i prihvatljivosti nastalih troškova.

Iz SAFU-a podsjećaju da je korisniku u srpnju 2023. isplaćen predujam od 89,7 milijuna eura, a prema dosad provedenim administrativnim provjerama, prihvatljivim troškovima utvrđeno je ukupno 17,1 milijun eura, od čega se 8,77 milijuna eura odnosi na bespovratna sredstva kojima je opravdan pripadajući dio predujma.

- Preostali dio predujma korisnik može pravdati do završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava. Dio koji ne bude opravdan prihvatljivim troškovima podliježe povratu, a o eventualnoj dodatnoj financijskoj korekciji odlučit će se nakon konačne ocjene ostvarenja projekta - zaključuju iz SAFU-a.

Do zaključenja teksta, iz Rimca nisu odgovorili na Hinin upit za komentar u kojoj fazi se nalazi projekt robotaksija.

Projekt 'Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture' uključuje proizvodnju električnih vozila pete razine autonomije, a sufinanciranje iz NPOO-a iznosi 179 milijuna eura.

Inače, mediji su ranije ove godine pisali da se Verne odrekao većeg dijela europskog sufinanciranja te da će projekt nastaviti financirati privatnim sredstvima, no to kompanija, Vlada ni resorno ministarstvo nisu potvrdili.

- Vlada nije zaprimila službeni zahtjev za raskidom ugovora. Svi dosadašnji ključni zahtjevi uredno su ispunjeni (...) Stoga od tvrtke P3M/Verne očekujemo nastavak provedbe projekta i ispunjavanje preuzetih obveza - poručili su u svibnju iz Vlade za Jutarnji list.