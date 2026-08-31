Rijeka Gateway dočekao 100. brod uoči prve godišnjice rada

Novi riječki terminal u prvoj je godini primio 100 brodova, uključujući 47 velikih kontejnerskih brodova i 53 feeder broda

Rijeka Gateway obilježio je dolazak 99. i 100. broda samo nekoliko dana prije prve godišnjice početka komercijalnog rada terminala. Feeder brodovi Moraga i Conship Luv pristali su na terminal gotovo istovremeno, nakon čeka su krenule i terminalske operacije, iskrcaja i ukrcaja terete. Rijeka Gateway prvi je put uspješno testirao paralelne brodske operacije u travnju, budući da ovakav model rada omogućuje bolje iskorištenje operativne obale, kraće vrijeme čekanja brodova i veću učinkovitost terminalskih operacija.

Brodovi Moraga i Conship Luv, koji od kraja srpnja u redovnoj tjednoj rotaciji dolaze u Rijeku, dodatno su osnažili ulogu Rijeka Gatewaya i suradnju s globalnim brodarskim kompanijama Hapag-Lloyd i Maersk. Nakon uspješno uspostavljenog modela suradnje s Maerskom, i Hapag-Lloyd je počeo koristiti terminal kao transhipment čvorište za uvozni i izvozni teret iz Italije. Rijeka Gateway time je dodatno potvrdila svoju ulogu regionalnog logističkog huba za kontejnerski promet unutar Jadrana te je trenutno jedini terminal na Jadranu koji obavlja ovu vrstu operacija unutar Gemini mreže. Gemini mreža je operativna suradnja između kompanija Maersk i Hapag-Lloyd, koja obuhvaća sedam glavnih globalnih trgovinskih ruta i služi za ubrzanje i optimizaciju prometa, a Rijeka Gateway je ključna luka ticanja na u sklopu Gemini suradnje na liniji AE12/SE1 koja povezuje velike azijske luke s Mediteranom. Na taj način je Rijeka dodatno povezana s Trstom, Venecijom, Ravennom i Anconom, a terminal je proširio svoju dostupnost i povezanost s regionalnim tržištima.

- Posebno nam je zadovoljstvo što smo 100. brod dočekali prije obilježavanja prve godišnjice komercijalnog poslovanja. U samo godinu dana, kao novoizgrađeni terminal, Rijeka Gateway primio je 100 brodova, od čega 47 velikih kontejnerskih brodova, tzv, matica, na interkontinentalnim servisima između Azije i Europe te 53 feeder broda koji povezuju Rijeku s regionalnim talijanskim lukama. No, iza svake od tih brojki stoje ljudi. Iznimno sam ponosan na naš tim koji je u vrlo kratkom roku izgradio organizacijske i operativne sposobnosti usporedive s najboljim terminalima u mreži. Danas Rijeka Gateway zapošljava više od 420 ljudi, a upravo su njihova stručnost, predanost i profesionalnost omogućili ostvarenje ovako značajnog uspjeha već u prvoj godini poslovanja - izjavio je Peter Corfitsen, glavni izvršni direktor Rijeka Gatewaya.