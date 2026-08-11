Ovotjedni makroekonomski događaji mogli bi utjecati na bitcoin

Bitcoin i kripto tržište ulaze u još jedan potencijalno volatilan tjedan trgovanja zbog niza makro čimbenika

Prethodni poslovni tjedan završio je pomalo iznenađujuće jer je izvješće o zaposlenosti pokazalo da je američko gospodarstvo u srpnju izgubilo 23 tisuće radnih mjesta, u usporedbi s očekivanjima za otprilike 80 tisuća novih radnih mjesta.

Prethodni mjeseci također su oštro revidirani naniže, što je učvrstilo argument da tržište rada konačno slabi. Iako je to u početku protumačeno kao dobra vijest za rizičnu imovinu jer slabije gospodarstvo daje Fedu manje razloga za daljnje pooštravanje monetarne politike, jedna velika prepreka ostaje i više će se svjetla na nju baciti ovog tjedna.

Tjedan inflacije

Analitičari iz The Kobeissi Lettera opisali su sljedećih pet dana kao još jedan ‘veliki tjedan’ za ekonomske podatke, pri čemu će srpanjska izvješća o CPI-u i PPI-u privući najviše pozornosti. Bit će objavljena u srijedu, odnosno četvrtak, a u petak slijede maloprodaja i povjerenje potrošača.

Izvješće o indeksu potrošačkih cijena (CPI) u srijedu nesumnjivo je glavni događaj, posebno s obzirom na to da je prošlomjesečno pokazalo značajan pad. Međutim, vjerojatno je bilo obmanjujuće jer se temeljilo na smanjenim troškovima energije zbog deeskalacije rata na Bliskom istoku, koji se od tada pogoršao.

Iako je izvješće o zaposlenosti u petak nagnulo jednadžbu monetarne politike prema događaju bez povećanja kamatnih stopa, još jedno visoko očitanje inflacije moglo bi brzo preokrenuti narativ. Kao i obično, niže izvješće o indeksu potrošačkih cijena za srpanj moglo bi dovesti do rasta bitcoina i altcoina zbog smanjenih očekivanja za povećanje kamatnih stopa i obrnuto.

Očitavanje PPI-a u četvrtak pružit će još jedan pogled na inflaciju, ali sa strane proizvođača. Obično ima manji utjecaj od CPI-a, ali značajno iznenađenje u pogledu rasta moglo bi pojačati zabrinutost da su pritisci na cijene i dalje visoki.

Maloprodaja u srpnju u petak mogla bi biti tamna strana, jer bi jača potrošnja pokazala da američko gospodarstvo ostaje otporno unatoč slabim brojkama zaposlenosti. Na prvi pogled, to zvuči pozitivno, ali moglo bi dati Fedu još jedan razlog za održavanje restriktivne monetarne politike s obzirom na trenutno okruženje.

Nasuprot tome, slabi podaci o maloprodaji ojačali bi narativ da se gospodarstvo usporava, potencijalno smanjujući potrebu za dodatnim povećanjem kamatnih stopa.

Ratni potezi

Prethodni tjedan je također bio prilično događajima bogat, što je dovelo do značajne volatilnosti za bitcoin, koji je pao na mjesečni minimum od 62.200 dolara prije nego što je skočio za više od 3.000 dolara na kraju tjedna. Jedan faktor koji nije spomenut u gornjem izvješću je rat protiv Irana.

Svaki značajan pomak u tom smjeru obično ozbiljno utječe na kripto tržište, kao i na druga financijska tržišta. Obećanje o sporazumu od prošlog tjedna donijelo je određenu nadu, ali neuspjeh ju je izbrisao. Najnovija izvješća tvrde da je Trump poduzeo novu strategiju ‘popuštajući Iranu’ Prema Axiosu, on se priprema dopustiti porast ekonomskog pritiska umjesto da naredi novu vojnu ofenzivu.

Za sada, bitcoin ostaje trgovati oko 65.000 dolara nakon malih fluktuacija u posljednjih 48 sati.