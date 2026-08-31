Ugovorni stomatolozi: Radimo 46 posto više, a cijene su niže nego 2013.

MODDUS upozorava da dentalni timovi dobivaju manje povećanje od ostalih u primarnoj zaštiti te da je ugrožena dostupnost usluga.

Ugovorni doktori dentalne medicine upozoravaju da su najnovijim izmjenama financiranja primarne zdravstvene zaštite dobili znatno manje povećanje od ostalih djelatnosti te da bi posljedice takvog modela mogli osjetiti i pacijenti kroz manju dostupnost usluga i dulje čekanje.

Kako upozoravaju iz Mreže ordinacija doktora dentalne medicine s ugovorom u RH (MODDUS HR), ministrica zdravstva Irena Hrstić u lipnju je javno najavila da se vrijednost standardnog tima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti povećava prosječno 18 posto. Međutim, prema njihovim podacima, vrijednost dentalnog tima povećana je za samo 7,45 posto.

Razlika je, tvrde, posebno vidljiva u usporedbi s timovima opće odnosno obiteljske medicine bez specijalizacije, s kojima su dentalni timovi ranije imali jednake polazne vrijednosti. Nakon izmjena iz lipnja 2026. vrijednost dentalnog tima iznosi oko 12 tisuća eura godišnje manje, odnosno približno tisuću eura manje mjesečno.

DTP koeficijent povećan manje nego ostalima

U MODDUS-u upozoravaju da su dentalni timovi lošije prošli i kod povećanja vrijednosti dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP).

Osnovni DTP koeficijent, navode, povećan je s osam na 12 eura, ali ne i u dentalnoj medicini, gdje je povećan s osam na deset eura.

Problem financiranja, prema Udruzi, traje već godinama. Navode da su ugovorni doktori dentalne medicine od 2017. do lipnja ove godine radili po smanjenim cijenama DTP-a. Istodobno su se proširivala prava pacijenata bez dodatnih sredstava osiguranih dentalnim timovima, dok se od pandemije povećavao limit DTP usluga bez odgovarajućeg povećanja njihovih cijena.

Prema izračunu MODDUS-a, rezultat je 46 posto veći opseg rada po cijenama nižima od onih koje su bile ugovorene još 2013. godine.

– Nakon godina povećavanja opsega rada bez osiguravanja dodatnih financijskih sredstava ugovornim timovima dentalne medicine, očekivali smo da će najavljene izmjene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ispraviti postojeći nesrazmjer i nejednakost u financiranju. Dogodilo se suprotno. Bojimo se da će posljedice, osim ugovornih doktora dentalne medicine, osjetiti i naši pacijenti jer se iz tih sredstava financira zdravstvena zaštita koju im moramo pružiti – upozorila je predsjednica MODDUS HR-a Irma Šavorić.

Neke ordinacije limit dosegnu već sredinom mjeseca

U Udruzi tvrde da se nedostatno financiranje već odražava na organizaciju rada ordinacija. U pojedinim ordinacijama ugovoreni mjesečni limit DTP usluga doseže se već sredinom mjeseca.

Nastavi li se takav model, upozoravaju, posljedica može biti smanjivanje opsega usluga nakon dosezanja limita, kao i dulje čekanje pacijenata na ugovorenu dentalnu zdravstvenu zaštitu.

Poseban problem vide u manjim i depopulacijskim sredinama. Ordinacijama koje imaju manje od 1.411 pacijenata sredstva za hladni pogon umanjuju se za 50 posto, iako, ističu, njihove ordinacije imaju iste fiksne troškove.

To posebno pogađa ordinacije u Slavoniji, na otocima i drugim područjima s padom broja stanovnika, gdje doktori propisani broj pacijenata često ne mogu dosegnuti upravo zbog demografskih okolnosti.

Traže korekciju financiranja

MODDUS HR zahtjev za korekciju financiranja već je uputio HZZO-u, a o problemu se obratio i ministrici zdravstva Ireni Hrstić. Od Ministarstva su zatražili sastanak te uključivanje svojih predstavnika u Radnu skupinu za unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite.

Kako navode u priopćenju, na te dopise zasad nisu dobili odgovor.

MODDUS HR okuplja gotovo četvrtinu ugovornih doktora dentalne medicine u Hrvatskoj, a od nadležnih traži da se financiranje uskladi s obvezama koje dentalni timovi imaju prema pacijentima prije nego što, kako upozoravaju, nedostatak novca dovede do smanjivanja dostupnosti usluga.

Ističu da pacijenti koji imaju pravo na dentalnu zdravstvenu zaštitu u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja moraju tu zaštitu moći dobiti pravodobno i u punom ugovorenom opsegu.