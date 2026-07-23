Prerađivači s 50 posto domaće sirovine imat će prednost pri potporama

Prihvaćen je prijedlog Hrvatske poljoprivredne komore, čime se za EU novac neće moći natjecati prerađivači s uvoznom sirovinom

Ministarstvo poljoprivrede izmijenit će uvjete bodovanja u intervenciji 73.11 tako da će prednost pri potporama imati oni prerađivači koji u svojoj proizvodnji koriste minimalno 50 posto domaćeg mesa, mlijeka, žitarica i druge sirovine s naših polja i farmi. Informaciju o tome poslala je Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) koja je na jučerašnjem sastanku s predstavnicima Ministarstva iznijela taj prijedlog, koji je prihvaćen.

- Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo je argumente i zahtjeve Hrvatske poljoprivredne komore. Time se prekida dosadašnja apsurdna praksa u kojoj su se potporama financirali subjekti koji sirovinu u cijelosti uvoze, a da pritom nisu otkupili ni jedan jedini kilogram domaće pšenice ili mesa od hrvatskih seljaka, priopćeno je iz Hrvatske poljoprivredne komore - navodi se u priopćenju.

Komora time ne osporava pravo nikome na uvoz sirovina s obzirom da je tržište slobodno, međutim, smatra da nije prihvatljivo da se bespovratna novčana sredstva, namijenjena razvoju domaće poljoprivrede, dodjeljuju onima koji u potpunosti ignoriraju domaće proizvođače.

Vjetar u leđa hrvatskom selu

- Hrvatska poljoprivredna komora u potpunosti pozdravlja odluku Ministarstva poljoprivrede. Napominjemo kako ovaj ishod ne smatramo isključivo pobjedom HPK, već jasnim pokazateljem da je ministar poljoprivrede David Vlajčić, stao na stranu hrvatskih poljoprivrednika, što nas čini iznimno zadovoljnima i daje snažan vjetar u leđa opstanku hrvatskog sela i sigurnosti hrane na stolovima hrvatskih građana - izjavio je predsjednik HPK Željko Mihelić.

Sastanku, na kojem je glavna tema bila kako zaštititi domaće poljoprivrednike i pravednije usmjeravati EU sredstva u razvojne investicije i proizvodnju, osim HPK, prisustvovali su i predstavnici Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, udruge proizvođača junetine Baby Beef te Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu.

Inače, cilj intervencije 73.11 je sufinanciranje ulaganja koja povećavaju konkurentnost i dodanu vrijednost poljoprivrednih proizvoda kroz njihovu preradu. Potpora je namijenjena poduzećima koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, uključujući mikro, mala, srednja, a u određenim slučajevima i velika poduzeća.

Primjeri prihvatljivih ulaganja uključuju izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje pogona za preradu, nabavu strojeva i opreme za preradu i pakiranje, ulaganja u skladišne kapacitete, digitalizaciju proizvodnih procesa. Osim toga, poljoprivrednici se mogu natjecati za sredstva ukoliko ulažu u zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije povezane s preradom.