Schneider Electric i Foxconn udružuju snage za AI podatkovne centre

Suradnja dvaju tehnoloških divova ubrzat će razvoj održive infrastrukture za umjetnu inteligenciju diljem svijeta

Schneider Electric, globalni predvodnik u području energetskih tehnologija, najavio je stratešku suradnju s Hon Hai Technology Group (Foxconn), najvećim svjetskim proizvođačem elektronike, s ciljem razvoja i ubrzanja implementacije podatkovnih centara nove generacije za umjetnu inteligenciju.

Kako primjena umjetne inteligencije ubrzano raste, zahtjevi prema digitalnoj infrastrukturi iz temelja se mijenjaju. Ova suradnja objedinjuje neusporedivo iskustvo tvrtke Foxconn u razvoju naprednih računalnih platformi, integraciji AI rack sustava i globalnoj proizvodnji sa vodećim znanjem tvrtke Schneider Electric u području elektroenergetskih sustava, hlađenja i upravljanja energijom. Zajedno će razvijati integrirana rješenja spremna za implementaciju koja će korisnicima omogućiti bržu, učinkovitiju i predvidljiviju izgradnju i upravljanje infrastrukturom za umjetnu inteligenciju na globalnoj razini. Proizvodnja će započeti kasnije ove godine.

- Brzina razvoja umjetne inteligencije zahtijeva novi pristup načinu na koji se infrastruktura projektira, gradi i isporučuje. Kombiniranjem Foxconnove snage u razvoju AI sustava i globalne proizvodnje s dubokim stručnim znanjem Schneider Electrica u području energije i elektroenergetskih sustava stvaramo preduvjete za to da korisnici brže, pametnije i održivije implementiraju AI kapacitete u velikim razmjerima - izjavio je Young Liu, predsjednik Uprave Foxconna.

- Potražnja za umjetnom inteligencijom nastavlja ubrzano rasti, a kako računalni kapaciteti rastu kako bi je pratili, energija postaje ključan preduvjet njihova razvoja. Želimo li odgovorno razvijati umjetnu inteligenciju, svi ti sustavi moraju biti međusobno povezani. Upravo tu energetska inteligencija postaje presudna. U Schneider Electricu razvijamo napredne energetske tehnologije kako bismo izgradili najučinkovitije i najodrživije AI tvornice, integrirajući elektroenergetske sustave, hlađenje i digitalne mogućnosti u podatkovne centre za umjetnu inteligenciju. Suradnjom s Foxconnom pomažemo korisnicima da brže izgrade potrebne kapacitete uz veću otpornost i učinkovitost, kao tehnološki partner u području energetike industriji koja čvrsto ulazi u eru inteligencije - izjavio je Olivier Blum, glavni izvršni direktor Schneider Electrica.

U okviru ove suradnje Foxconn i Schneider Electric zajednički će razvijati referentne arhitekture nove generacije za podatkovne centre namijenjene umjetnoj inteligenciji. Partnerstvo će također obuhvatiti razvoj inovacija u području optimizacije energije u zatvorenim sustavima, modularnih energetskih i rashladnih sklopova te standardiziranih projektnih okvira, čime će nastati ponovljivi modeli visokih performansi za AI tvornice diljem svijeta. Povezujući izvrsnost u proizvodnji s naprednim upravljanjem energijom, dvije kompanije postavljaju temelje za novu generaciju AI infrastrukture koja je od samog početka projektirana za skalabilnost, učinkovita po svojoj prirodi i spremna odgovoriti na sve veće zahtjeve ere umjetne inteligencije.