Pliva uskoro lansira nove proizvode na kojima njihov R&D radi godinama

Predsjednica Uprave Plive otkriva kako im raste uloga unutar globalne Tevine mreže i kako preuzimaju sve više odgovornosti u cijeloj regiji

Kada Nikolinu Dizdar Čehulić, predsjednicu Uprave Plive, danas pitaju danas pitaju kako posluje kompanija kojoj je na čelu, ljudi, ističe ona. obično očekuju da odgovori u brojkama. Naravno da su rezultati važni, kaže ona, zadovoljni su onime što ostvaruju, ali za nju je, napominje, možda još važnija jedna druga činjenica.

- A to je da poslujemo uspješno i stabilno u vremenu u kojem se gotovo nijedna pretpostavka s početka godine više ne može uzeti zdravo za gotovo. Geopolitičke okolnosti, regulatorni okvir, tržišta, opskrbni lanci, sve se mijenja velikom brzinom. U takvom okruženju stabilnost nije slučajnost niti status quo, već rezultat znanja, discipline, dugoročnog planiranja i ljudi koji znaju donositi hrabre odluke kada odgovori nisu unaprijed poznati - istaknula je Dizdar Čehulić koja će o tome govoriti na Liderovoj konferenciji Dan velikih planova koja se održava 23. rujna u zagrebačkom hotelu Westin.

Znanja za globalni porfelj

Ona će na toj konferenciji, između ostalog, govoriti kako sama stabilnost nikada nije bila Plivin krajnji cilj, tim više jer je kompanija dio Tevine strategije Zaokreta prema rastu.

- Upravo se taj zaokret danas sve jasnije vidi i u Hrvatskoj. Nastavljamo ulagati u razvoj i nove tehnologije, ali ono što me posebno veseli jest da sada dolaze rezultati višegodišnjeg rada naših timova. Pred nama su važna lansiranja novih proizvoda na kojima se radilo godinama i koji će imati značaj ne samo za Hrvatsku, nego i za Tevu globalno. To je najbolja potvrda da se u Zagrebu ne proizvode samo lijekovi, nego i znanja koja oblikuju Tevin globalni portfelj - istaknula je Dizdar Čehulić.

Sve to, dodaje, znači da raste i uloga Hrvatske unutar Tevine globalne mreže. Zagreb je već godinama jedan od ključnih istraživačko-razvojnih i proizvodnih centara, a danas preuzimaju i sve veću odgovornost za poslovanje na regionalnim tržištima. U globalnim kompanijama takva se pozicija ne dobiva deklarativno. Ona se gradi rezultatima, iz godine u godinu.

Pliva istraživački centar

Planiranje scenarija budućnosti

Naravno da će se na konferenciji dotaknuti i one druge strane poslovanja, koje, kaže, nikada nije bilo zahtjevnije.

- Geopolitička neizvjesnost neće nestati ni sljedeće godine. Moramo prihvatiti da je to postalo novo normalno. Zato više ne planiramo jedan scenarij budućnosti, nego više njih istodobno. Jačamo otpornost opskrbnih lanaca, diverzificiramo tržišta i gradimo organizaciju koja može brzo reagirati kada se okolnosti promijene - napominje predsjednica Uprave Plive.

Sve to, naravno, ima svoju cijenu. Za razliku od drugih industrija, farmaceutske kompanije povećane troškove proizvodnje, energije, logistike ili regulatornih zahtjeva ne mogu jednostavno prenijeti na tržište i korisnike. Zato Europa, kaže, treba pronaći bolju ravnotežu između ambicioznih javnih politika i očuvanja vlastite industrijske konkurentnosti.

Ako želimo sigurnu opskrbu lijekovima, moramo stvoriti uvjete u kojima će se lijekove isplatiti razvijati i proizvoditi upravo u Europi. A tu, dodala je, posebno dolazi do izražaja kod promjena u regulatornom smislu.

Financijski teret

- Primjerice europska Direktiva o kvartarnom pročišćavanju urbanih otpadnih voda na način na koji je danas postavljena proizvođačima lijekova nameće nerazmjeran financijski teret, za konzumaciju lijekova od strane pacijenata kojima su oni nužni. Posljedice ne bi osjećala samo industrija. Dugoročno bi mogle značiti manju konkurentnost europske proizvodnje te povećani rizik od nestašica pojedinih terapija - istaknula je Dizdar Čehulić i dodala da ohrabruje činjenica da je Europski parlament nedavno usvojio rezoluciju kojom od Europske komisije traži novu procjenu učinka ovog dijela Direktive te privremenu odgodu financijskih obveza dok se dodatna analiza ne dovrši.

Iako rezolucija nije obvezujuća, ona šalje jasnu poruku, smatra naša sugoovornica, da postoji sve veće razumijevanje mogućih posljedica koje ovakav model može imati za europsku farmaceutsku industriju i sigurnost opskrbe lijekovima.

Indeksacija cijena lijekova

Slično vrijedi i za određivanje cijena lijekova. Zato se HUP – Udruga proizvođača lijekova i Medicines for Europe zalažu za indeksaciju cijena, što je u pojedinim europskim zemljama već pokazalo da može pridonijeti održivoj opskrbi pacijenata. Farmaceutsku industriju moramo promatrati puno šire od jedne gospodarske grane. Ona je dio zdravstvene, ali i sigurnosne politike Europe.

- Kada razmišljam o 2027., najveća nepoznanica nije jedan konkretan geopolitički događaj ili jedna regulatorna odluka. Najveća nepoznanica je brzina promjena. Upravo zato danas možda više nego ikad vjerujem da će najveću prednost imati organizacije koje imaju kvalitetne ljude. Tehnologiju možete kupiti. Tvornicu možete izgraditi. Kapital možete osigurati. Ali tim koji vjeruje jedni drugima, koji ima znanje i koji je sposoban donositi kvalitetne odluke pod pritiskom ne nastaje preko noći. To je najveća konkurentska prednost koju jedna kompanija može imati. Možda je upravo to i najveća lekcija koju sam naučila kao lider. Naš posao nije predvidjeti budućnost. Naš je posao izgraditi organizaciju koja će biti uspješna bez obzira na to kakva budućnost dođe - poručila je za kraj Dizdar Čehulić.

Stoga, ne propustite priliku za strateško umrežavanje s najuspješnijim poduzetnicima u Hrvatskoj i regiji, te se prijavite na vrijeme za sudjelovanje na 18. Danu velikih planova koji se održava 23. rujna u hotelu Westin Zagreb. Prijavite se ovdje.