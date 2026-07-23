ENT ostvario 11 milijuna eura neto dobiti u prvom polugodištu

Ericsson Nikola Tesla u prvom je polugodištu povećao prihode i operativnu dobit, uz snažan rast ugovorenih poslova

Ericsson Nikola Tesla Grupa u prvom je polugodištu 2026. zabilježila rast prihoda, dobiti i ugovorenih poslova. Prihodi od prodaje porasli su 18,2 posto, na 130,9 milijuna eura, dok su ugovoreni poslovi dosegnuli 166,4 milijuna eura. Operativna dobit povećana je 17,4 posto, na 13,4 milijuna eura, a neto dobit iznosila je 11 milijuna eura. Novčani tok od poslovnih aktivnosti dosegnuo je 10,9 milijuna eura, uz zadržavanje snažne novčane pozicije i stabilne bilance.

Predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajnović ocijenio je da rezultati potvrđuju uspješnu provedbu strategije i jačanje tržišne pozicije kompanije.

- Rast prihoda, profitabilnosti i ugovorenih poslova potvrđuje da uspješno provodimo strategiju i jačamo tržišnu poziciju kompanije - rekao je Krajnović.

U segmentu telekomunikacijskih rješenja kompanija je sklopila novi višegodišnji ugovor s A1 Hrvatska, prema kojem ostaje jedini isporučitelj radijskog dijela mobilne mreže i pružatelj usluga održavanja tijekom sljedećih pet godina. Nastavljena je i suradnja s Hrvatskim Telekomom te operatorima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu.

- Ti projekti potvrđuju naše tehnološko vodstvo i dodatno jačaju partnerske odnose s kupcima na domaćem i izvoznim tržištima - istaknuo je Krajnović.

Siniša Krajnović

U segmentu Digitalnog društva ugovoreni su i provedeni projekti u zdravstvu, javnoj upravi, energetici te području javne i nacionalne sigurnosti. Među njima je i novi dvogodišnji ugovor za podršku i razvoj sustava CEZIH. Softversko inženjerstvo i usluge ostali su najveći pojedinačni segment poslovanja. Istraživačko-razvojni centar zadržao je vodeću poziciju među Ericssonovim razvojnim centrima, a kompanija je proširila odgovornosti u razvoju radijskih pristupnih mreža te dodatno ojačala kompetencije za 5G i buduće 6G mreže.

- Nastavljamo transformaciju razvoja softvera primjenom umjetne inteligencije, s ciljem povećanja učinkovitosti i kvalitete - naveo je Krajnović.

Kompanija je u prvom polugodištu nastavila ulagati u inovacije i razvoj talenata kroz programe ENT Innovation Challenge, ENT AI Hackathon i jubilarno 25. izdanje ENT Summer Campa. U nastavku godine fokus ostaje na realizaciji ugovorenih poslova, razvoju novih poslovnih prilika i jačanju tehnoloških kompetencija.