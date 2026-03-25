Čak 183 tvrtke spremne jačati hrvatsku obrambenu industriju

Prema Anušiću, obrambena industrija može biti ogroman, gospodarski, ekonomski i poslovni potencijal za cijelu Hrvatsku

U suradnji hrvatskih tvrtki i vojnog sektora postoji veliki potencijal, a domaće su kompanije spremne vrlo brzo odgovoriti na potencijalno krizne situacije, rečeno je u srijedu na konferenciji 'Gospodarstvo i obrambena industrija', na kojoj su predstavljeni rezultati mapiranja potencijalnih kapaciteta za njihovo uključivanje u obrambenu industriju.

Konferenciju, na kojoj su sudjelovali brojni predstavnici tvrtki hrvatske obrambene industrije, zajednički su organizirali Ministarstvo obrane i Hrvatska gospodarska komora (HGK). Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić tom je prigodom istaknuo da je predstavljeno mapiranje hrvatske obrambene industrije, detektirane su tvrtke i njihovi potencijali i mogućnosti te njihove kvalitete i mogućnost kvantitete.

– Uvezat ćemo ih jedne s drugima i raditi i kreirati ono što smo već najavili prije nekog vremena, a to je snaženje naše obrambene industrije. Naša obrambena industrija može biti ogroman, gospodarski, ekonomski i poslovni potencijal za cijelu Hrvatsku. Imamo znanje, imamo iskustvo iz Domovinskog rata koje je još uvijek živo i imamo tvrtke koje postoje već neko vrijeme, koje rade s mnogim državama. Imamo i mlade ljude koji su započeli sa start-upovima, a uglavnom se radi o najnovijim tehničkim rješenjima – rekao je Anušić.

Smatra da u toj suradnji postoji ogroman potencijal koji će pridonijeti razvoju gospodarstva te da se također radi o visoko dohodovnoj djelatnosti.

– Velika je svijest svih nas da se moramo okrenuti obrani i sigurnosti i kreiranju budućnosti koja će biti sigurnija za sve nas koji živimo u Hrvatskoj, ali i Europi i svijetu – naglasio je Anušić.

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović rekao je da je HGK, u suradnji sa Ministarstvom obrane, napravio mapiranje potencijalnih kapaciteta za uključivanje u obrambenu industriju. Kazao je kako je provedena sveobuhvatna analiza 183 domaće tvrtke, što je prvi takav i detaljan uvid u kapacitete, tehnologije i tržišni potencijal sektora.

– Mapiran je cijeli eko-sustav - od proizvodnje i tehnologija do izvoza i inovacija, a rezultati su pokazali da 29 posto tvrtki djeluje u naprednoj proizvodnji, a dodatnih 14 posto u inženjeringu i istraživanju i razvoju – rekao je Burilović, dodavši da 75 posto poduzeća ima vlastite proizvodne pogone i spremna su za skaliranje.

Nadalje, 62 posto tvrtki ima vlastite odjele za istraživanje i razvoj, dok 67 posto njih aktivno surađuje sa znanstvenim institucijama i fakultetima. Burilović je istaknuo da visoki postotak, njih 81 posto, već izvozi na tržišta EU i NATO-a. Važan je, kaže, podatak i da 61 posto poduzeća razvija rješenja primjenjiva i u civilnom i u vojnom sektoru.

Mapiranje je pokazalo da i dalje postoji ovisnost o trećim tržištima te kritičnim komponentama poput strojeva i elektroničkih sustava. Istaknuto je i da je 67 posto tvrtki izloženo tržišnoj konkurenciji, ali i da je čak 98 posto njih spremno surađivati sa konkurencijom u kriznim situacijama. Burilović je kazao i da čak 85 posto tvrtki može isporučiti robu unutar 15 dana.

Sve više poduzeća vidi priliku za diverzifikaciju poslovanja, a najveći interes usmjeren je na suradnju s Hrvatskom vojskom budući da je takav interes pokazao 26 upitanih, potom sa EU i NATO-om (21 posto), za certifikaciju je zainteresirano njih 17 posto, a za testiranja sa MORH-om i MUP-om 19 posto.