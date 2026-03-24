Revolut ruši rekorde: profit skočio 57 posto

Rast prihoda i pretplata potvrđuje održiv model, dok u Hrvatskoj sve više konkurira klasičnim bankama i povećava bazu korisnika

Objava poslovnih rezultata najpoznatijeg britanskog Revoluta za proteklu fiskalnu godinu potvrdila je trend snažne monetizacije baze korisnika i operativne učinkovitosti ovog fintech sustava. S dobiti prije oporezivanja 1,97 milijardi eura (1,7 mlrd GBP), što predstavlja rast od 57 posto u odnosu na prethodno razdoblje, kompanija je demonstrirala održivost svog poslovnog modela. Ukupni prihodi od 5,20 milijardi eura (4,5 mlrd GBP) izravna su korelacija širenja baze na 68,3 milijuna korisnika, ali i značajnog povećanja prihoda od pretplata i kamata na depozite, piše FT.

Strateški značaj bankarske licence

Ključna prekretnica u poslovanju, koja je prethodila ovim rezultatima, bilo je dobivanje pune bankarske licence u Ujedinjenom Kraljevstvu. Za Upravu predvođenu Nikom Storonskim, ovaj regulatorni iskorak nije samo formalna potvrda stabilnosti, već nužan preduvjet za ulazak u visokoakumulativne segmente poslovanja poput kreditiranja stanovništva i poduzetništva.

Analiza strukture prihoda ukazuje na diversifikaciju portfelja. Prihodi od kartičnih transakcija porasli su za 45 posto (milijardu funti), dok su prihodi od kamata dosegli 1,13 milijardi eura (974 mil. GBP). Posebno je indikativan rast prihoda od korisničkih pretplata od 67 posto, što sugerira visok stupanj lojalnosti klijenata i uspješnu migraciju s besplatnih na plaćene pakete usluga (Premium, Metal i Ultra).

Hrvatska sa sve više korisnika

Hrvatsko tržište u globalnim okvirima Revoluta zauzima poziciju visokog rasta. Prema podacima koje je objavio Revolut, broj korisnika u Hrvatskoj premašio je 500 tisuća, čime se po veličini baze približava srednje velikim bankama poput HPB-a i OTP-a. Također, podaci o transakcijskoj aktivnosti u Hrvatskoj ukazuju na u svakodnevnu potrošnju, od čega se čak 75 posto ukupnih transakcija hrvatskih korisnika odvija se unutar domaćeg platnog prometa, čime se potvrđuje da Revolut više nije samo kartica za inozemstvo, već alat za svakodnevno plaćanje. S prosječnih 8,5 milijuna transakcija mjesečno, od kojih je gotovo tri milijuna izravnih plaćanja na prodajnim mjestima, platforma je postala nezaobilazan čimbenik domaćeg ekosustava plaćanja.

Dodatni zamašnjak rastu u Hrvatskoj dalo je uvođenje lokalnog IBAN-a te usklađenost s regulatornim okvirom Porezne uprave, čime je omogućena izravna isplata plaća na račune unutar aplikacije. Ovaj potez je, uz agresivan rast stvorio značajan pritisak na domaći bankarski sektor u segmentu naknada za vođenje računa i digitalnih usluga.

I dok domaće banke i dalje drže primat u dugoročnim kreditnim proizvodima, Revolutov globalni uspjeh i lokalna ekspanzija najavljuju novu fazu tržišnog natjecanja. Visoka profitabilnost ostvarena s minimalnom fizičkom infrastrukturom omogućuje fintechu fleksibilnost koju tradicionalne institucije s visokim operativnim troškovima teško prate. S obzirom na to da se broj korisnika u Hrvatskoj, prema procjeni, u prvom kvartalu 2026. godine približava brojci od 600 tisuća, očekuje se daljnja konsolidacija tržišnog udjela, posebno u segmentu mlađe i radno aktivne populacije koja preferira digitalno sučelje pred tradicionalnim poslovnicama.