Mauro Giorgio Marrano, UniCredit

Hrvatskoj treba fiskalna politika koja jača proizvodne kapacitete

17. kolovoza 2026.
Dan velikih planova 2024. Mauro Giorgio Marrano

Mauro Giorgio Marrano

foto Ratko Mavar
Tomislav Pili
Tomislav Pili
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Mauro Giorgio Marrano, ekonomist UniCredita, na Danu velikih planova dat će svoje viđenje makroekonomske situacije u idućim godinama

Rat na Bliskom istoku ove je godine ostavio snažan trag na svjetskom gospodarstvu, a posljedica nije bila pošteđena ni Hrvatska. Skok cijena energenata, što smanjuje raspoloživi dohodak, a time i osobnu potrošnju, jedan je od glavnih rizika za domaće gospodarstvo, prema sudu Hrvatske narodne banke. Njezini ekonomisti tijekom lipnja objavili su revidiranu prognozu rasta BDP-a za ovu godinu u kojoj su ocijenili da bi realni BDP mogao nastaviti solidno rasti, ali sporije nego 2025. godine, po stopi od 2,4 posto.

Uz vanjske utjecaje, domaće gospodarstvo suočava se i sa postupnim pooštravanjem fiskalne politike i slabijim korištenjem fondova EU-a. Svoje viđenje makroekonomske situacije dat će Mauro Giorgio Marrano, stariji ekonomist za srednju i istočnu Europu u UniCreditu. Marrano će održati prezentaciju na tradicionalnoj Liderovoj konferenciji Dan velikih planova, koja će se održati 23. rujna 2026. u hotelu Westin Zagreb.

Ulazak u novu fazu rasta

Marrano smatra kako hrvatsko gospodarstvo ulazi u novu fazu rasta. - Iako gospodarski rast i dalje ostaje snažan te iznad prosjeka Europske unije, njegova struktura postupno se mijenja. U 2026. godini gospodarska aktivnost usporava, no i dalje je prvenstveno potaknuta domaćom potražnjom – osobito osobnom potrošnjom, još uvijek zategnutim tržištem rada te kontinuiranim korištenjem sredstava Europske unije kroz javne i privatne investicijske projekte - naglašava UniCreditov ekonomist.

Istodobno, vanjska potražnja ostaje slabija komponenta gospodarskog rasta, dodaje naš sugovornik. - Izvozna aktivnost ograničena je usporenim rastom glavnih europskih trgovinskih partnera Hrvatske, dok uvoz nastavlja rasti usporedno s domaćom potrošnjom i investicijama. Zbog toga neto izvoz u 2026. godini daje blago negativan doprinos rastu BDP-a - ističe Marrano.

Gledajući unaprijed prema 2027. godini, Hrvatsku očekuje uravnoteženija struktura rasta. Rast potrošnje vjerojatno će usporiti kako se rast plaća bude normalizirao, a ograničenja na tržištu rada postajala izraženija, ocjenjuje Marrano. - S druge strane, vanjska bi se potražnja trebala postupno oporavljati paralelno sa stabilizacijom gospodarstva europodručja i oporavkom globalne trgovine. To ne znači da će Hrvatska preko noći postati izvozno orijentirano gospodarstvo, već da bi se sadašnja ovisnost o domaćoj potražnji trebala donekle smanjiti - naglašava.

Kako povećati produktivnost?

Najveći izazov s kojim se hrvatsko gospodarstvo danas suočava nije nedostatak potražnje, već nedostatan rast produktivnosti, poručuje Marrano. U tom kontekstu, izdvajaju se četiri ključna strukturna ograničenja. Prvo, nedostatak radne snage i demografski pritisci. Drugo je slaba produktivnost dijela poslovnog sektora. Treći problem je institucionalna učinkovitost. Na kraju, tu je i prekomjerna ovisnost o turizmu. - Fiskalna politika stoga bi se trebala postupno usmjeravati s poticanja potražnje na jačanje proizvodnih kapaciteta gospodarstva - tvrdi Marrano.

Konkretne preporuke mogu se sažeti na sljedeće: smanjenje poreznog opterećenja, osobito na više plaće, uz istodobno proširenje porezne osnovice; unaprjeđenje poslovnog okruženja kroz sveobuhvatne reforme koje smanjuju administrativne troškove, parafiskalne namete i birokratske prepreke; veća ulaganja u obrazovanje, digitalne vještine i cjeloživotno učenje; Snažniji poticaji za istraživanje, razvoj i inovacije u privatnom sektoru; nastavak ulaganja u infrastrukturu, posebno u energetiku, promet i digitalne mreže; fiskalne mjere koje potiču rast poduzeća i ulaganja u nove tehnologije; povećanje učinkovitosti javne uprave kroz digitalizaciju i pojednostavljenje regulative za građane i poduzetnike; povećanje učinkovitosti pravosuđa, osobito skraćivanjem trajanja građanskih i trgovačkih sudskih postupaka.

- Ključna poruka jest da Hrvatskoj fiskalna politika više nije primarno potrebna kao alat za poticanje potrošnje. Potrebna joj je fiskalna politika koja povećava potencijalni rast gospodarstva - ističe UniCreditov ekonomist.

Uspjeh više neće ovisiti o potrošnji

Po njegovu sudu, ako Hrvatska uspije povećati produktivnost tijekom sljedećeg desetljeća, proces približavanja razinama dohotka zapadnoeuropskih zemalja može se nastaviti još dugi niz godina. U suprotnom, rast će sve više ovisiti o privremenim čimbenicima i postajati strukturno slabiji. - Sljedeća faza gospodarskog uspjeha Hrvatske stoga neće ovisiti o tome koliko troši, već o tome koliko učinkovito uspijeva pretvarati rad, kapital i inovacije u veću produktivnost i konkurentnost - zaključuje Marrano.

O svim ovim izazovima i strategijama za budućnost detaljnije će se raspravljati na Liderovom Danu velikih planova, nezaobilaznom političko-ekonomskom događaju koji je u posljednjih 17 godina ugostio više od 5700 sudionika i 300 govornika.

Ovaj status potvrdit će i ove godine svojim programom i izborom govornika, mahom predvodnika raznih industrija u Hrvatskoj, svjetskih makroekonomista, predstavnika javnog sektora i državnih institucija, od kojih ćemo iz prve ruke saznati što nas čeka i kako se uspješno prilagoditi nepovoljnim okolnostima koje okružje kontinuirano nameće.

Ne propustite priliku za druženje s najuspješnijim poduzetnicima, prijavite se na vrijeme za sudjelovanje na 18. Danu velikih planova koji se održava 23. rujna 2026. u hotelu Westin Zagreb.

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