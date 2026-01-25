Cijena plina na šestomjesečnom maksimumu, hrvatska skladišta presušuju

S popunjenošću od 51,6 posto, čak 18,7 postotnih bodova manje nego lani, domaći sustav pokazuje kronične slabosti

Europsko energetsko tržište ponovno pokazuje svoju ranjivost na početku 2026. godine. Cijena referentnog europskog plina na TTF burzi proteklih je dana dosegnula 36,5 EUR/MWh, što je najviša razina u posljednjih šest mjeseci. Ovaj snažan uzlazni trend direktna je posljedica 'savršene oluje' faktora: ekstremno niskih temperatura koje su zahvatile kontinent i zabrinjavajuće niske razine zaliha, navodi HUP u svojim tjednim analizama.

Podaci za prvih dvadeset dana siječnja otkrivaju kritičnu sliku, prosječna popunjenost europskih skladišta iznosi tek 55,4 posto, što je pad od čak 11,2 postotna boda u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Situacija u Hrvatskoj još je izazovnija. S popunjenošću od 51,6 posto (čak 18,7 postotnih bodova manje nego lani), domaći sustav pokazuje kronične slabosti.

Glavni uzrok domaće nestabilnosti leži u nedostatku diverzificirane mreže skladišta. Ovisnost o samo jednom objektu u uvjetima povećane potrošnje dovodi do ubrzanog pražnjenja, dok situaciju dodatno komplicira povlačenje inozemnih zakupaca s tržišta EU. Analitičari stoga ostaju oprezni i predviđaju daljnji rast cijene prema granici od 38 EUR/MWh.

Tržište roba: Indijski šećer hladi cijene, Brazil fokusiran na gorivo

Potpuno suprotna dinamika vlada na tržištu poljoprivrednih sirovina. Cijena šećera pala je za 1,2 posto od kraja prošle godine, spustivši se na razinu od oko 14,8 centi po funti. Dok plin poskupljuje zbog manjka, šećer pojeftinjuje zbog najavljenog globalnog suficita koji bi mogao premašiti dva milijuna tona.

Glavni 'krivac' za ovakav razvoj situacije je Indija, drugi najveći svjetski proizvođač, čije su šećerane već ugovorile izvoz od 180 tisuća tona. Iako se u Brazilu očekuje blagi pad proizvodnje jer visoke cijene nafte tjeraju prerađivače da urod usmjere u isplativiji etanol umjesto u šećer, indijska hiperprodukcija dominira tržišnim raspoloženjem.

Dodatni uteg cijeni je i stabilizacija brazilske valute, koja je neutralizirala slabljenje indijske rupije. S obzirom na snažnu ponudu s istoka, tržišna očekivanja sugeriraju da će se cijena šećera u nadolazećem razdoblju stabilizirati na razini od 14 centi po funti.