Veliki skok cijene plina u Europi, Hrvatska s najnižim zalihama u EU

Cijene dosegnule najvišu razinu u sedam mjeseci, skladišta u EU 49 posto puna, a u Hrvatskoj tek 27 posto

Cijene plina u Europi dosegnule su u srijedu najvišu razinu u otprilike sedam mjeseci, odražavajući snažnu potražnju u uvjetima novog vala hladnoće na Starom kontinentu.

Na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF jedan megavatsat plina s rokom isporuke u veljači stajao je iza podneva 37,34 eura i bio je za 3,9 posto skuplji nego na jučerašnjem zatvaranju trgovanja.

Cijena mu je tako u srijedu dosegnula najvišu razinu od kraja prošlogodišnjeg lipnja, nakon stabilizacije na početku tjedna.

Prošli tjedan plin je poskupio za nekih 26 posto i zaključio je trgovanje u petak zaključio sa cijenom od 36,88 eura po megavat satu.

Početkom godine cijene su naglo porasle zbog vala hladnoće diljem kontinenta. Europska skladišta su zbog niskih temperatura tek dopola puna, a inače su u ovo doba godine u prosjeku napunjena 67 posto.

Meteorolozi su bili najavili da će temperature ponovo pasti pred kraj mjeseca, nakon kratkotrajnog zatopljenja, a skladišta su u utorak na razini EU-a, prema podacima Gas Infrastructure Europe (GIE), bila napunjena 49,12 posto,

Najnižu razinu zaliha bilježila je u utorak, po podacima GIE, Hrvatska, od samo 27,05 posto.