Demografske promjene: Poslovna prilika, a ne socijalni problem

Demografija više nije apstraktna statistika, nego promjena tržišne strukture. Klasičnih obitelji sve je manje, a samačkih kućanstava sve više

Kada je u Japanu prodaja pelena za odrasle nadmašila prodaju pelena za novorođenčad, proizvođač pelena​ Oji Holdings morao je promijeniti poslovni model: s dječjih pelena prebacio se na proizvodnju pelena za inkontinenciju, prilagodivši se tako novoj stvarnosti: starijem društvu.

Japanska tehnološka industrija još je prije od proizvođača pelena prepoznala da demografska struktura postaje tržišna prilika pa je odgovorila inovativnim proizvodima dizajniranima tako da se fokusiraju na sigurnost, autonomiju i praćenje zdravstvenog stanja starije populacije. U kojem se smjeru inovacije razvijaju, najbolje dokazuje primjer električnog čajnika Zojirushi koji diskretno prati dnevne aktivnosti starijih ukućana i šalje obavijesti obitelji ako aktivnosti nema ili ako se učestalost korištenja znatno promijeni.

Dok je u Japanu demografija postala polazište za redizajn poslovnih modela, u većem dijelu Europe, pa tako i u Hrvatskoj, ona se još tretira kao socijalni problem koji prije svega treba političku interpretaciju. No podaci su dovoljno jasni: demografija više nije apstraktna statistika, nego promjena tržišne strukture.