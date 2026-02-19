U novom broju doznajte više o demografskim promjenama

Uz novi broj dolazi i prilog, u kojem možete doznati više o edukacijama zaposlenika, kraju tajnosti plaća i najboljim sporednim poslovima

Postoje područja vezana uz ekonomiju i biznis za koja je jasno da su dramatično važna, ali su po svojoj prirodi komplicirana, hermetična, komorna… Teško ih je učiniti medijski atraktivnima i probavljivima. Pa ih se onda spominje samo prigodno, usput, i površno. Takvo je područje istraživanja i razvoja u tvrtkama (R&D, research and development), naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

Iako je realna produktivnost prema satu rada u prvih devet mjeseci 2025. u prosjeku porasla za oko dva i pol posto na godinu, ostaje činjenica da je trošak rada rastao višestruko više – realno po stopi od sedam posto na godinu. Posljedica je narušavanje konkurentnosti gospodarstva. Više o trošku rada čitajte u ovotjednoj aktualnoj temi.

Hrvatska se sporo približava europskim zemljama u kategoriji produktivnosti iako je nezaposlenost na rekordno niskim razinama, a strani radnici pritom namiruju potražnju za loše plaćenim radnim mjestima u ekspandirajućim sektorima poput turizma i graditeljstva. Uloga stranaca u društvu doživljava se​ različito, a država je odlučila ponešto postrožiti regulaciju i obvezati strance na radu u Hrvatskoj da uče naš jezik kako bi olakšala njihovu integraciju, a to sve ima posljedice na tržište rada. O tim pojavama, paradoksima i neugodnim temama razgovarali smo s Predragom Bejakovićem, stručnjakom za javne financije, posebno u području mirovinskog sustava, obrazovanja i ekonomike rada.

Demografija više nije apstraktna statistika, nego promjena tržišne strukture. Klasičnih obitelji sve je manje, a samačkih kućanstava sve više. Usporedno manjak radne snage nadomještaju strani radnici, što mijenja i samu strukturu potrošnje. I sve to itekako utječe i na industriju i na poslovne modele. O demografskim promjenama doznajte više u temi tjedna.

U novom broju smo analizirali kompaniju Jysk, a donosimo i poduzetničku priču Mare Doljak, vlasnice i izvršne direktorice Aromare te direktorice Aroma Akademije. Uz novi broj dolazi i prilog 'Tržište rada i obrazovanja', gdje možete doznati više o edukacijama zaposlenika, kraju tajnosti plaća, najboljim sporednim poslovima…