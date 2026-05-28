Devet od deset studenata ne može računati na dom

Hrvatskoj nedostaju tisuće studentskih kreveta, a gradnja domova mogla bi smanjiti pritisak na tržište najma i otvoriti prostor za investitore

Ukupni kapacitet studentskih dovoljan je za samo oko 10 posto studentske populacije. Dakle, tek svaki deseti redovni student može dobiti mjesto u studentskom domu. Po tom pokazatelju Hrvatska je ispod većine razvijenijih europskih tržišta, pokazuje pregled tržišta studentskog smještaja koji je izradio Avison Young.

U Zagrebu studira više od 70 tisuća studenata, odnosno oko polovice ukupne studentske populacije u Hrvatskoj, a u javnim i privatnim studentskim domovima dostupno je oko osam tisuća mjesta.